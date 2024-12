Dans une soirée record, Luka Doncic et Klay Thompson explosent la défense des Warriors

Après un dernier match rugueux face aux Rockets, les Warriors se retrouvent confrontés à l’excès inverse face aux Mavs. Les hommes de Jason Kidd commencent le match sur un nuage, et dans le sillage d’un Luka Doncic intenable, ils prennent 19 points d’avance après seulement sept minutes de jeu derrière plus de 65% d’adresse (35-16) ! Les Warriors limitent la casse grâce à un 7/13 de loin, dont 3/4 pour Draymond Green (21 points, 7 rebonds, 4 passes) de nouveau dans un rôle de sixième homme (46-33).

Golden State continue alors sur sa lancée. Stephen Curry (26 points, 10 passes, 5 rebonds), Buddy Hield, Andrew Wiggins (29 points), et Lindy Waters III marquent tous au moins deux tirs primés pour permettre aux Warriors de faire 11/19 de loin en deuxième quart-temps !

Malgré ce festival longue distance, leur défense est toujours incapable de ralentir Luka Doncic. Le Slovène termine la première mi-temps avec 28 points, 9 passes, et 8 rebonds pour garder Dallas devant (81-74).

Un vrai concours à 3-points !

Un panier primé de Jonathan Kuminga (20 points, 6 passes) ramène les Dubs à une possession au retour des vestiaires mais le duo Luka Doncic – Klay Thompson lance un 17-6 des Mavs qui reprennent le large (100-86). L’écart monte alors jusqu’à +16, mais la paire Draymond Green – Stephen Curry aide Golden State à terminer le troisième quart temps sur un 9-0 pour revenir à sept longueurs (114-107).

Stephen Curry, Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins en rajoutent alors une couche et le Chase Center gronde alors que les Warriors reviennent de nouveau à trois unités (118-115). Jusqu’ici discret, Kyrie Irving (21 points, 8 passes) relance alors les siens. Daniel Gafford (10 points, 9 rebonds) lui emboite le pas au rebond offensif, et trois tirs primés de Klay Thompson viennent doucher les espoirs des fans locaux (138-127) !

Les Warriors enchainent donc une dixième défaite lors des douze derniers matchs, mais ils verront Dennis Schroeder arriver avant le prochain match à Memphis jeudi. Les Mavericks continuent sur leur lancée avec huit victoires sur leurs dix derniers matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Adresse record au Chase Center. Au terme d’un véritable concours longue distance, les Mavs et les Warriors ont ajouté une nouvelle ligne à l’histoire de la NBA. Les deux équipes ont cumulé 48 tirs à 3-points, à 51% de réussite, pour établir le nouveau record NBA du nombre de 3-points marqués sur un match. Malgré la défaite, les Warriors ont eux égalé leur record de franchise avec 27 réussites. C’est aussi le plus grand nombre de 3-points marqués dans une défaite dans l’histoire de la NBA.

– Luka Doncic sur un nuage. La star de Dallas a donné le ton pour son équipe avec un premier quart-temps quasi parfait et la défense des Warriors n’a rien pu faire pour ralentir son scoring et sa distribution de caviars. Doncic a terminé le match avec 45 points à 69% aux tirs, 13 passes décisives, et 11 rebonds. Tout simplement une démonstration. Dans son sillage, les Mavs ont été en feu tout le match, finissant avec 60% de réussite aux tirs !

– Klay Thompson signe son meilleur match sous le maillot de Dallas. Avec 29 points cette nuit, à 9/13 aux tirs et 7/11 à 3-points, Klay Thompson a établi son record de points sous le maillot des Mavs. L’ancien Warrior a marqué 21 points après la pause, dont trois tirs primés de suite en dernier quart temps, pour tuer la tentative de hold-up de son ancienne équipe. En deux matchs au Chase Center cette saison, il tourne à 25.5 points de moyenne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.