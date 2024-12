Après un finish incroyable, les Rockets brisent une série de 15 défaites de suite face aux Warriors !

Une semaine après leur dernier face-à-face à San Francisco, la rencontre de cette nuit démarre sur les mêmes bases. Stephen Curry (19 points) et Jonathan Kuminga (20 points, 7 rebonds) se montrent pour les Warriors, alors que Jabari Smith Jr. (15 points) et Alperen Sengun (26 points, 11 rebonds, 5 passes) portent les Rockets avec 14 et 13 points alors que leurs coéquipiers sont à 20% aux tirs (18-18) !

Les huit ballons perdus de Golden State lors des quinze premières minutes permettent cependant à Houston de leur passer un 10-2 à cheval sur les premier et deuxième quart-temps (28-20). La défense texane poursuit sa démonstration et hausse encore son intensité.

Ils provoquent trois violations des 24 secondes, limitent les Warriors à 0/7 à 3-points et 4/15 aux tirs, alors que le réveil de Jalen Green (12 points, 5/15 aux tirs) leur donne 14 points d’avance (40-26).

Aux Warriors, Buddy Hield règle la mire

Golden State stoppe alors l’hémorragie avec sa défense. Brandin Podziemski se jette au sol, Stephen Curry vole deux fois la balle dans les mains de Jalen Green, et ils terminent la mi-temps sur un 11-4 pour rester en embuscade (44-37). Au retour des vestiaires, les Warriors continuent sur leur lancée. Derrière Stephen Curry, leur attaque retrouve du mordant et Buddy Hield (15 points) en profite. Il fait 3/5 à 3-points et petit à petit Golden State revient. Ils prennent même quatre points d’avance juste avant la fin du 3e quart-temps (69-65).

L’attaque de Houston patauge de plus en plus et Lindy Waters III confirme la bonne deuxième mi-temps des Dubs (78-72). Dillon Brooks et Tari Eason réveillent cependant les Rockets par leur activité défensive et un 3-points de Jabari Smith Jr. les ramène à une longueur avec moins de cinq minutes à jouer (83-82).

Alors que le momentum est en train de tourner, les Warriors enchainent un 3-points de Podziemski, un stop défensif physique de Draymond Green (8 points, 5 ballons perdus) sur Alperen Sengun, suivi d’un autre 3-points de Jonathan Kuminga pour reprendre sept points d’avance (89-82).

La défense de Houston fait la différence

Dos au mur, la défense de Houston tente alors le tout pour le tout. Les hommes d’Ime Udoka provoquent deux nouvelles violations des 24 secondes, avant de voir Draymond Green perdre le ballon. Pendant cette séquence un tir primé de Fred VanVleet (8 points, 3/13 aux tirs) et un lay-up de Sengun les ramènent à -1 (90-89).

Avec un peu plus de 27 secondes au chrono, Stephen Curry rate l’occasion de tuer le match d’un tir à 3-points et sur le rebond, une faute est sifflée à Jonathan Kuminga. Cela donne deux lancers-francs à Jalen Green et l’avantage aux Rockets avec 3 secondes à jouer (91-90) ! Une dernière bonne défense de Houston les envoie à Las Vegas et brise leur série de 15 défaites de suite face aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Houston valide le billet pour Las Vegas. La défense de Houston a d’abord donné le ton, limitant les Warriors à 37 points à 16/42 aux tirs tout en forçant 14 ballons perdus en première mi-temps. Les Warriors ont retrouvé leur jeu lors des 19 premières minutes de la deuxième mi-temps mais les Rockets ont retrouvé leur défense au meilleur moment. Golden State a perdu 7 ballons en dernier quart temps et n’a marqué qu’un point lors des quatre dernières minutes du match. Dos au mur, les hommes de Ime Udoka ont forcé deux violations des 24 secondes, et deux mauvaises décisions du duo Green – Curry pour aller gagner un quart de finale qui semblait perdu.

– Les Warriors se sabordent encore et toujours. Les hommes de Steve Kerr menaient de 7 points avec 3 minutes 38 à jouer et encore de 6 points avec 80 secondes au chrono et ont perdu le match. Le « money time » aura été un festival de mauvaises décisions. Draymond Green a d’abord envoyé une passe laser à Jonathan Kuminga qui a fini au premier rang en ligne de fond. Avec 27 seconds au chrono, Stephen Curry a cherché l’estocade en prenant un 3-points avec 11 seconds à jouer plutôt que de manger le chrono, et enfin avec 5 secondes encore à l’horloge, Gary Payton II était au sol avec le ballon et Steve Kerr n’a pas réussi à prendre de temps mort, ouvrant la porte à un ballon perdu et à la faute fatale de Jonathan Kuminga sur Jalen Green. Comme face au Thunder, aux Nuggets, aux Spurs et aux Nets, les Warriors ont perdu un cinquième en moins de trois semaines dans le « money time ».

– Buddy Hield dépasse la barre des 2 000 3-points. Avec ses deux premiers 3-points de la partie en troisième quart temps, Buddy Hield a atteint puis dépassé la barre symbolique des 2 000 tirs à 3-points marqués en carrière. Il est devenu le 17e joueur de l’histoire à atteindre cette marque et le deuxième plus rapide derrière son coéquipier, Stephen Curry, en le faisant en 656 matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.