Pour Doc Rivers, les Hawks aiment désormais jouer avec Trae Young

En anglais, on parle de « backhanded compliment », soit un compliment qui peut aussi être mal pris. Doc Rivers est le grand spécialiste en NBA de ces compliments à double sens, et il vient d’en faire une nouvelle démonstration au sujet de Trae Young, alors que les Bucks et les Hawks se retrouvent ce soir en demi-finale de la NBA Cup.

« Il a gagné la confiance de ses coéquipiers » assure le coach de Milwaukee. « Cette équipe adore jouer avec lui, c’est évident. Je n’aurais pas pu dire ça dans le passé, mais c’est le cas désormais. »

Doc Rivers vante donc la cohésion actuelle des Hawks, tout en mettant également en avant le manque de cohésion précédent autour du All-Star. Ce qui agace l’intéressé…

Ses limites défensives mieux cachées ?

« Ce discours selon lequel je ne suis pas capable de faire certaines choses ou que je suis trop énervé ou frustré par certaines choses n’est tout simplement pas vrai », a répliqué Trae Young. « Avec notre jeune équipe, et certaines des différentes choses que nous faisons cette année, on commence tout juste à le voir parce que les résultats se font sentir et que nous gagnons maintenant. Nous sommes dans le dernier carré de la Cup et c’est important. »

Pour Trae Young, ce sont seulement les victoires qui changent la perspective des observateurs extérieurs. « J’ai toujours été comme ça. Mais lorsqu’on gagne, tout se règle. C’est ce qu’il se passe actuellement. »

Mais dans un autre compliment à double sens, Doc Rivers assure aussi que Trae Young a aussi « vraiment étudié le jeu des deux côtés du terrain », et qu’il cache désormais beaucoup mieux ses limites défensives, en communicant et en « switchant » mieux afin d’éviter d’être ciblé par les attaquants adverses.

« Quand nous parlons de Trae, le mot que j’aime utiliser est celui d’évolution », confirme toutefois Quin Snyder, l’entraîneur des Hawks, sur ce point. « Chaque joueur évolue. Ils évoluent simplement de manière différente. Il a joué un rôle important dans la croissance de nos jeunes et a été capable de les aider à s’élever … Nous savons ce qu’est un joueur talentueux en attaque, mais je pense que sa mentalité, pour réussir en tant qu’équipe, et pas seulement Trae, c’est que nous devons tous faire notre part défensivement. Et c’est ce qu’il fait ».

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 25 36 38.4 30.8 89.4 0.6 3.3 3.9 12.2 2.0 1.3 4.6 0.1 21.0 Total 432 34 43.4 35.2 87.4 0.6 2.9 3.6 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.