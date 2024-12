Shams Charania répond aux tacles de l’agent de Jimmy Butler

Suite du feuilleton Jimmy Butler, ou plutôt du clash entre Bernie Lee, l’agent du joueur du Heat, et Shams Charania, l’insider d’ESPN.

Mercredi, Bernie Lee s’était ainsi attaqué publiquement à Shams Charania, lui reprochant d’inventer de toutes pièces les rumeurs qui circulent autour des envies de départ de son client, Jimmy Butler (vers les Mavericks, les Rockets, les Suns et les Warriors).

Dès le lendemain, le successeur de Adrian Wojnarowski a profité de sa venue dans la célèbre émission First Take pour répondre à l’agent et maintenir ce qu’il affirme.

Le Heat à l’écoute des offres ?

« Je maintiens à 1000% mes informations » explique Shams Charania. « Elles ont été entièrement vérifiées. Je suis professionnel et c’est ce que je fais à chaque fois. C’est la raison pour laquelle je suis payé. Et c’est ce que je continuerai de faire : rapporter des faits avec exactitude et précision. Voilà ce qu’il en est. Point à la ligne. »

En outre, l’insider précise que Jimmy Butler « n’a pas demandé de transfert à l’heure actuelle » et que les dirigeants de Miami écouteraient bien les offres pour leur joueur, toujours désireux de rejoindre une équipe où il pourra jouer le titre en cas de départ.

Par ailleurs, Brian Windhorst, collègue réputé de Shams Charania chez ESPN, ajoute que « la préférence de Jimmy Butler serait de prolonger avec le Heat » et qu’il « espérait déjà le faire cet été », mais que Pat Riley s’y opposait, sans que cela ne change pour le moment. Affaire à suivre, donc…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 18 32 55.0 36.0 77.8 2.4 2.9 5.3 4.7 1.1 1.2 1.4 0.4 18.6 Total 832 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.