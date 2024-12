Le MVP de la nuit | La vengeance de Shai Gilgeous-Alexander

Au printemps dernier, les Mavericks avaient barré la route au Thunder en demi-finale de conférence, sur une victoire d’un petit point dans le Game 6. Sept mois plus tard, Shai Gilgeous-Alexander a clairement envoyé un message aux finalistes 2024, en signant une superbe partition à 39 points, 8 rebonds et 5 passes, à 15 sur 23 aux tirs dont 5 sur 9 à 3-points en quart de finale de la NBA Cup.

« Sur la globalité, c’est un super scoreur, et il fait participer ses coéquipiers et, bien souvent, il est difficile de l’arrêter », a reconnu Luka Doncic après la rencontre. « À un moment donné, il faut se dire qu’on doit lui envoyer deux, voire trois joueurs. C’est incroyable de jouer contre un gars comme lui, et ces batailles sont plaisantes. »

Toute la soirée, « SGA » s’est amusé avec la défense, qu’il s’agisse de planter un 3-points en step-back après un dribble entre les jambes, ou de se faufiler au cœur de la raquette texane. Et comme il n’hésite plus à sanctionner de loin, c’est de plus en plus compliqué de le freiner.

L’absence de PJ Washington, si précieux lors des derniers playoffs, a clairement handicapé le système anti-SGA de Jason Kidd, et par moments, l’arrière du Thunder semblait clairement intouchable.

Un leader à sa façon

« Personnellement, j’avais un peu l’impression d’être en playoffs » confie le Canadien, entouré de ses partenaires. « C’était un peu plus qu’un simple match de saison régulière. Je suis fier de l’équipe, fier des gars. Nous avons battu une bonne équipe et nous sommes fiers d’être une bonne équipe de basket ».

À l’image du Thunder dans son ensemble, Shai Gilgeous-Alexander est de plus en plus serein dans son jeu, et son leadership. C’est un soliste par moments, mais c’est aussi et surtout un patron. « Au final, j’essaie de faire les choses à ma façon. J’essaie de mener ma barque », explique-t-il à propos de son leadership. « Il y a beaucoup de bons joueurs dans notre vestiaire. C’est facile d’être soi-même. Si vous soutenez les gars, une fois qu’ils sentent que vous vous souciez d’eux, ils iront à la guerre pour vous et vice versa. C’est ce que nous voulons tous, surtout de la part d’un leader. »

Et c’est pour cette raison, année après année, qu’à chaque interview d’après-match, le Thunder ne fait qu’un, à écouter son leader répondre aux questions. N’en déplaise à quelques grincheux.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 23 34 50.8 32.6 85.6 0.9 4.4 5.3 6.3 2.1 1.7 2.7 1.0 29.8 Total 409 33 49.7 34.6 85.2 0.7 4.0 4.8 4.9 2.3 1.4 2.3 0.8 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.