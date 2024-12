Jason Kidd trouve qu’on sous-estime vraiment John Stockton

Dimanche soir, Jason Kidd a vu Chris Paul le doubler au classement des meilleurs passeurs, et devenir le deuxième meilleur passeur de l’histoire derrière John Stockton.

Le nouveau meneur des Spurs affiche désormais 12 099 passes en carrière (saison régulière), contre 12 091 pour Jason Kidd. Avec ses 15 806 passes, John Stockton est dans une autre sphère.

« C’est bien mérité, c’est un futur Hall Of Famer » a réagi le coach des Mavericks. « Il a été entouré de bons coéquipiers, et pour les passes, on a besoin d’un partenaire. Félicitations à lui et à ce qu’il a accompli, et il n’a pas fini. Je ne sais pas s’il peut rattraper (John) Stockton… Je ne pense pas que quiconque puisse rattraper Stockton. Mais que Chris soit deuxième, c’est énorme. »

Le même trio sur le podium des interceptions

Au passage, Jason Kidd tient vraiment à rendre hommage à John Stockton, meilleur passeur mais aussi meilleur intercepteur de toute l’histoire de la NBA !

« Malheureusement, je n’ai pas joué assez longtemps pour rattraper Stockton, mais ce chiffre est très impressionnant quand on regarde les passes, mais aussi les interceptions. Stockton n’est pas vraiment mentionné dans le Top 5 des plus grands meneurs de jeu. Il devrait toujours être dans le Top 2 vu ce qu’il a accompli. »

Le plus ironique, c’est que John Stockton (3 265) est suivi par Jason Kidd (2 684) et Chris Paul (2 648) au classement des interceptions, et que Chris Paul devrait, d’ici la fin de la saison, dépasser Jason Kidd…