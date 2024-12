Les Pacers ne sont plus d’attaque

Tyrese Haliburton ? Pascal Siakam ? Bennedict Mathurin peut-être ? Non, le meilleur marqueur d’Indiana dimanche contre Charlotte se nomme TJ McConnell. Le meneur remplaçant a signé un gros coup de chaud, à 30 points en 26 minutes. Mais ce n’est pas une si bonne nouvelle que ça pour les Pacers. Car une fois de plus, l’attaque de Rick Carlisle a toussoté, et TJ McConnell a dû sortir de sa boîte pour tenter d’y remédier. Peine perdue, avec une cinquième défaite (113-109 score final) lors des six derniers matchs.

Mais où sont passés les Pacers flamboyants, capable de scorer à l’envie la saison passée, même en l’absence de Tyrese Haliburton ? La régression est criante : de 123.3 points marqués par match en 2023/24 et le deuxième meilleur « Offensive Rating » (120.5 points inscrits sur 100 possessions), juste derrière les Celtics (122.2), Indiana a chuté au 12e rang, avec tout juste 114 points inscrits par match, et le 19e « Offensive Rating (111.7).

L’effectif n’a pourtant pas tant changé que ça, hormis le retour de blessure longue durée qui avait écarté Bennedcit Mathurin des parquets un long moment la saison passée. Mais le retour en forme du Canadien n’explique pas la faillite du finaliste de l’Est sortant de ce côté du parquet.

La distribution des shoots pose question

« On souffre sur les détails du jeu, comme mettre nos deux mains sur le ballon, éviter les balles perdues pourtant évitables » a estimé Rick Carlisle après le match. « On doit être une équipe qui crée de l’énergie quand les choses ne vont pas dans notre sens. Malheureusement, une grande partie de nos difficultés vient de ce qui se passe en attaque. C’est quelque chose que l’on peut contrôler et que l’on doit changer. »

Face aux Hornets, Indiana et en particulier ses leaders ont été méconnaissables. Aucun des titulaires n’a dépassé les 11 points marqués, malgré des temps de jeu conséquents. Alors que les Pacers pointaient à la quatrième place des équipes qui scoraient le plus en contre-attaque la saison passée, avec un jeu débridé, le cinq de départ n’a pas inscrit le moindre point en transition contre Charlotte…

Et comme depuis le début de cette mauvaise série de résultats, la répartition des tirs a eu de quoi étonner. Pascal Siakam (14.4 tirs en moyenne par match) n’a tenté que huit fois sa chance, en ayant le ballon poste bas que trois fois sur le match, face à des Hornets pourtant très courts à l’intérieur. Tyrese Haliburton (14.3 tirs en moyenne par rencontre) fait à peine mieux avec dix tentatives, comme contre les Grizzlies quelques jours plus tôt.

Même Myles Turner, scoreur plus secondaire mais pas moins important, est en retrait ces trois dernières semaines : 9 tirs pris contre Charlotte, comme face aux Raptors, 8 contre les Nets et les Pistons.

Inconstance coupable

« Vous l’avez vu à Chicago, ce qui marche pour nous, c’est une attaque équilibrée, de la circulation de balle et une plus grande attention aux détails en défense » a résumé Rick Carlisle dimanche. « Toutes ces choses nous ont manqué ce soir. » Et quand on lui demande pourquoi son équipe pêche autant par inconstance, le coach des Pacers prend une grande inspiration avant de lâcher, agacé : « Excellente question, je vais y réfléchir ».

Chez les Bulls vendredi, Indiana pensait avoir trouvé une issue de secours, en organisant une séance de tirs plus longue le matin du match, une heure et demie à travailler le « spacing » et cette même circulation de balle évoquée par Rick Carlisle après le revers contre les Hornets. Pour 132 points passés à la défense de Chicago au final, dans des standards bien plus proches de ceux de 2023/24.

« Il faut arrêter de comparer quoi que ce soit à la saison dernière » avait asséné le caoch avant le match chez les Bulls. « La saison dernière était un parcours magique, un ‘écosystème basket’ magique. Nous avons des éléments différents cette année, et un jeu différent. On ne doit pas se chercher d’excuses. Nous devons nous adapter et être meilleurs. » Avec un bilan de 10 victoires pour 15 défaites, le compte n’y est pas.

Surtout que si les Pacers sont provisoirement qualifiés pour le play-in, les adversaires directs devant comme le Heat et les Bucks ont, eux, retrouvé des couleurs.