À qui Chris Paul a-t-il distribué toutes ses passes décisives ?

La nuit dernière, Chris Paul a dépassé Jason Kidd au classement des meilleurs passeurs de l’histoire (en saison régulière). Avec ses 10 passes décisives face aux Pelicans, le meneur de jeu des Spurs a ainsi atteint les 12 099 offrandes en carrière, laissant derrière lui l’actuel « head coach » des Mavericks, bloqué à 12 091 passes.

À 39 ans, il reste quand même très loin de la première place de l’histoire de la NBA, détenue par John Stockton (15 806), qui semble impossible à atteindre. Il y a ainsi 3 707 passes décisives d’écart, soit plus de 436 matchs au rythme actuel de « CP3 ». On parle donc de plus de cinq saisons pleines…

De PJ Brown à Victor Wembanyama

Si l’on prend en compte les playoffs, Chris Paul a même distribué 13 334 passes décisives dans sa carrière. Dans ce classement, il est encore derrière Jason Kidd (13 354) et toujours très loin de la première place de John Stockton (17 645). Mais à qui le « Point God » a-t-il donc distribué toutes ses passes décisives dans sa carrière ?

Pour info, sa première passe décisive a été réalisée le 1er novembre 2005. C’était pour PJ Brown, poste bas face à Brad Miller, lors de la rencontre entre les Hornets et les Kings.

Sa dernière en date est pour Victor Wembanyama, pour le 3-points de la victoire face aux Pelicans. De quoi résumer toute l’évolution de la Grande Ligue sur ces vingt dernières années, mais aussi la longévité de Chris Paul, alors que PJ Brown vient de fêter ses 55 ans, quand « Wemby » aura 21 ans en janvier !

Au total, Chris Paul a donc « assisté » 174 coéquipiers et, sans surprise, ce sont ses partenaires privilégiés de pick-and-roll, Blake Griffin (1 318) et David West (1 188) qui ont reçu le plus d’offrandes du meneur.

Les Lakers et les Spurs, premiers adversaires

Avec 52 paniers suite à des passes de CP3, Victor Wembanyama est déjà 57e du classement, entre Wesley Johnson (54) et Stephen Curry (51).

À noter aussi que c’est face aux Lakers (766) que Chris Paul a distribué le plus de passes décisives, devant les Spurs (685) et les Kings (665). En queue de classement, on trouve forcément des équipes de l’Est, avec Orlando (220), Atlanta (248), Philadelphie (249) et Toronto (257), des formations qu’il a peu affrontées chaque saison.

Quant à savoir la répartition de ses passes décisives par franchise, on peut noter qu’elle est presque équitablement partagée entre les LA Clippers (4 485) et New Orleans (4 484).

Pour s’amuser : trouvez les 50 joueurs à qui Chris Paul a fait le plus de passes…