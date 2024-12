Fils de Gilbert, Alijah Arenas fait tourner les têtes

Fils de l’ancien All-Star Gilbert Arenas, Alijah Arenas (2m00, 17 ans) a décidé de « sauter une classe », et de se positionner dans la classe 2025. Une décision confirmée cette semaine. Cette modification de son parcours scolaire et sportif le place désormais parmi les meilleurs recrues disponibles pour la prochaine saison universitaire.

Actuellement considéré comme le meilleur shooting guard des Etats-Unis et le quatrième meilleur joueur de la classe 2026, le fils de Gilbert évolue à la Chatsworth High School (Californie). En juillet dernier sur le circuit Adidas 3SSB, Alijah Arenas avait affiché des moyennes de 22 points par match, tout en convertissant plus de 46% de ses tirs à 3-points.

Pour l’instant, l’adolescent n’a pas encore choisi son université, mais il est très courtisé puisqu’il a récemment visité le campus de l’université d’Arizona le soir de la venue de Duke, et il s’est aussi rendu sur le campus de UCLA. Parmi les autres programmes intéressés figurent Kentucky, Kansas, Alabama, Texas et USC. Louisville, où sa sœur Izela joue actuellement, est également une option possible.