Gilbert Arenas était un des joueurs les plus funs, atypiques et spectaculaires du milieu des années 2000. À 1m93 et 98 kilos, le célèbre « Agent Zéro » était loin d’être un poids lourd pour l’époque. Mais son adresse et sa vista en ont fait une des étoiles filantes de la période.

Drafté par les Warriors la même année que Tony Parker, c’est avec les Wizards qu’il a connu des meilleures années.

En point d’orgue : un mois de décembre complètement fou en 2006, marqué par un duel exceptionnel face à Kobe Bryant.

N'oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi.

L’épisode – Quand Gilbert Arenas enflammait la NBA

