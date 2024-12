Après avoir compté jusqu’à 37 points d’avance, les Knicks ont fait imploser le Magic mardi soir pour poursuivre leur route en NBA Cup, direction les quarts de finale, où les attendent les Hawks ce mercredi. La route qui mènera jusqu’à la victoire finale se rapproche puisqu’il ne reste plus que trois matchs à gagner afin de succéder aux Lakers, premiers vainqueurs de l’histoire de la NBA Cup.

Les potentiels adversaires qu’il reste à battre seront tous saufs faciles à négocier, entre le vainqueur de Milwaukee-Orlando à affronter en demi-finale et un possible choc en finale face à OKC, Dallas, Golden State ou Houston. Mais les New-Yorkais ne s’interdisent pas de rêver !

Pas les mêmes préoccupations entre Jalen Brunson et Josh Hart…

Interrogé sur l’importance de la prime versée au vainqueur, soit 515 000 dollars par joueur, Jalen Brunson a confirmé qu’il n’y était pas insensible, mais pas spécialement pour son cas personnel. L’ancien meneur de Dallas possède en effet le troisième plus gros contrat de l’équipe cette saison (derrière Karl-Anthony Towns et OG Anunoby), à près de 25 millions de dollars l’année. Ce ne sont pas 500 000 dollars qui vont changer son monde. Mais c’est le cas pour d’autres…

« Ça signifierait beaucoup pour nous de gagner. Ce serait énorme pour nous d’aller à Las Vegas et d’aller jusqu’au bout », a-t-il expliqué. » Vous avez des gars dans l’équipe qui sont sur des contrats d’un an, ou qui sont sur des « two-way contract ». Donc quand on est sur le terrain, c’est aussi pour gagner pour eux, et c’est pour ça que ça n’est pas rien pour nous. Donc je n’y pense pas en me disant : ‘Qu’est ce que ça peut m’apporter ?’, mais plutôt ‘De quelle façon ça va bénéficier à l’équipe ?' »

Une nouvelle montre ?

Peut-être est-ce l’altruisme du meneur de jeu qui le pousse à penser également à ses coéquipiers. On se souvient également du meneur des Pelicans, Jose Alvarado, qui avait déjà réservé la somme pour sa fille en cas de victoire finale. Et puis il y a d’autres joueurs, comme Josh Hart, qui ne culmine « qu’à » 18 millions de dollars cette saison, et se verrait bien profiter de cette somme supplémentaire pour se faire plaisir !

« Je pourrais bien m’acheter une nouvelle montre. Je me fiche pas mal que les plus jeunes ne prennent pas d’argent, je pense d’abord à moi, et ce que je pourrais acheter », a-t-il déclaré, avant d’être coupé par Jalen Brunson, le traitant amicalement de « trou du cul ». « Je vais tout garder, à 100%. Je veux une nouvelle montre, donc je pourrais bien m’acheter ça », a-t-il alors poursuivi avant d’alpaguer son coéquipier à son tour. « JB, qu’est-ce que je pourrais faire juste pour dépenser de l’argent ? Je dirais peut-être une nouvelle voiture ».

Avant de compter les billets, il faudra déjà battre Atlanta, chez qui les Knicks avaient perdu il y a un mois (121-116) et qui fait également partie des équipes en forme à l’Est.