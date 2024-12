L’adresse à 3-pts des Cavaliers, c’est du sérieux

Si les Cavaliers ont réussi à dominer des Nuggets peu inspirés mais portés par un gros Nikola Jokic, auteur d’un énorme triple-double, c’est en grande partie grâce à une redoutable efficacité à 3-pts. Ils ont en effet shooté à 22/48, soit 46% de réussite. C’est remarquable pour une telle quantité de shoots réussis.

Mais ce n’est pas une surprise puisque la franchise de Cleveland est la plus adroite de la NBA dans cet exercice avec 40.5% de réussite – devant les 40.1% des Knicks ou les 39.1% des Bucks. Et la plus adroite globalement d’ailleurs, avec 50.9% de réussite au shoot.

« Aussi loin dans la saison, ça commence à être sérieux. On peut nous qualifier d’excellente équipe au shoot », se réjouit le coach de la franchise de l’Ohio, Kenny Atkinson.

Le danger est partout pour les défenses

Certes, les Celtics sont plus prolifiques (car ils shootent beaucoup, beaucoup plus de loin) avec 19.1 réussites par match (51 tentatives de moyenne) par rapport aux 15.4 paniers primés des Cavaliers (38.4 tentatives de moyenne), mais avec leur adresse, les leaders de la ligue compensent parfaitement et l’essentiel est ailleurs : la philosophie est installée, le « spacing » est bon et le danger peut surgir de partout.

« Cela nous aide à faire des actions, à avoir des espaces, dans notre manière de bouger, dans notre rythme. On est imprévisible : on ne sait jamais où seront placés les joueurs », explique Donovan Mitchell. « On a beaucoup de tirs ouverts et, là aussi, ça aide les joueurs. Beaucoup shootent bien, mais on a aussi des joueurs qui peuvent aller dans la raquette, donc on peut mélanger les deux. C’est difficile de défendre face à ça. »

Preuve que la menace existe et que les shooteurs et sont partout : cinq joueurs des Cavaliers (qui tentent au moins un tir à 3-pts par match) shootent à plus de 40% : Donovan Mitchell, Darius Garland, Caris LeVert, Isaac Okoro et Ty Jerome. Quant à Sam Merrill et Georges Niang, ils sont à 35% de réussite, comme Evan Mobley, qui n’est pas un spécialiste. Contre les Nuggets, ce sont pas moins de huit joueurs qui ont trouvé la cible derrière l’arc !

« Il faut respecter notre tir extérieur. Et ça vient beaucoup du banc. On connaît les forces principales, avec Mitchell et Garland, mais on a Ty Jerome et Evan Mobley qui en ont marqué contre Denver. Ce que j’aime, c’est que ce sont des shoots de qualité. On est parmi les meilleurs dans ce domaine », félicite Kenny Atkinson.