Triple-double : Nikola Jokic dépasse Magic Johnson et Luka Doncic égale Wilt Chamberlain

Auteur de 27 points, 20 rebonds et 11 passes dans la défaite des Nuggets face aux Cavaliers, Nikola Jokic s’est offert un beau double double-double, mais aussi et surtout son 139e triple-double en carrière.

Ce qui lui permet de dépasser Magic Johnson et de grimper sur la 3e place du podium du classement des triple-double. Devant lui, les intouchables Russell Westbrook (200) et Oscar Robertson (181).

« C’est quelque chose sur lequel on s’attarde quand on termine sa carrière » a réagi Nikola Jokic. « Pour l’instant, on n’y pense même pas… Mais c’est super, et c’est un honneur. Cela reste vraiment une belle chose. »

Luka Doncic a Jason Kidd dans le viseur

C’est déjà son 10e triple-double de la saison, et depuis 2017, il a toujours signé au moins 10 triple-double par saison. Son record sur une saison est de 29, en 2023, et la saison passée, il en avait cumulé 25. Il est sur les bases d’une saison à plus de 30 triple-double !

Dans la même soirée, Luka Doncic a également grimpé un échelon. Avec 21 points, 10 rebonds et 10 passes décisives contre les Wizards, le Slovène enregistre un 78e triple-double, et il égale Wilt Chamberlain et James Harden. Devant lui, un certain Jason Kidd, mais son coach est très loin, avec 108 triple-double en carrière.

Le rois du triple-double

1. Russell Westbrook | 200

2. Oscar Robertson | 181

3. Nikola Jokic | 139

4. Magic Johnson | 138

5. LeBron James | 118

6. Jason Kidd | 107

7. Luka Doncic | 78

– Wilt Chamberlain | 78

– James Harden | 78

10. Domantas Sabonis | 62

11. Larry Bird | 59

12. Giannis Antetokounmpo | 48

13. Fat Lever | 43

14. Ben Simmons | 33

15. Rajon Rondo | 32