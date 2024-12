Les Cavaliers dominent des Nuggets sans envie

Les Nuggets commencent la partie avec l’intention de jouer près du cercle. Avec Nikola Jokic bien sûr, mais pas seulement. Une grande partie des actions se jouet près du panier, tandis que les Cavaliers, eux, frappent de loin. Les paniers à 3-pts s’enchaînent pour Donovan Mitchell et sa bande, notamment pour Caris LeVert et un premier écart se fait. Car en face, Nikola Jokic multiplie les efforts mais c’est parfois brouillon et précipité (37-27).

Changement de ton pour Cleveland en deuxième quart-temps, avec un Evan Mobley davantage servi sous le panier. Néanmoins, avec un peu plus de calme offensivement, les cadres des Nuggets remettent de l’ordre : Jamal Murray, Aaron Gordon puis Nikola Jokic, de retour après avoir soufflé. Les Cavaliers parviennent à conserver leur avance jusqu’à la pause avec quelques tirs primés (66-62). Au retour des vestiaire, les hommes de Michael Malone cèdent encore du terrain, ne parvenant pas à faire chuter de manière significative l’adresse à 3-pts de leur adversaire. Quoi qu’il arrive, les Cavaliers trouvent et inscrivent des shoots à 3-pts.

Et comme il y a des ballons perdus et beaucoup de ratés, du côté des joueurs du Colorado, dans les dernières minutes du troisième quart-temps, un trou s’est fait (102-87). Rien ne change vraiment en début de dernier quart-temps jusqu’à un 7-0 des Nuggets, qui laisse imaginer une fin de rencontre à suspense.

Caris LeVert et Donovan Mitchell, derrière l’arc, se chargent de tuer les maigres espoirs de Denver. Les Cavaliers s’imposent ainsi 126-114 dans une rencontre maîtrisée et enregistrent une troisième victoire d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 22 paniers primés des Cavaliers. C’est ce qui a fait le plus mal aux Nuggets. Ils n’ont jamais réussi à faire chuter la fièvre à 3-pts et les Cavaliers ont toujours eu une réponse. Ils terminent avec un superbe 22/48 dans l’exercice (46% de réussite), avec huit joueurs qui ont marqué au moins une fois derrière l’arc.

– Des Nuggets très brouillons. Si la défense de Denver a été plus que problématique, l’attaque n’a pas été plus brillante. Le ballon a brûlé les mains des joueurs de Michael Malone, même de Nikola Jokic en début de rencontre, qui a pourtant encore fait un match épais (27 points, 20 rebonds, 11 passes), avec notamment 15 ballons perdus. Et surtout, les Nuggets ont souvent accéléré sans réel but, en prenant des tirs très précipités, qui étaient surtout des mauvais choix.

– Cleveland a gagné la bataille du banc. Avec un Caris LeVert qui inscrit 21 points (5/6 à 3-pts), la vie est plus facile, mais les remplaçants des Cavaliers ont été bien meilleurs dans leur ensemble que ceux de Denver. Kenny Atkinson a pu compter sur 43 points venant de son banc, contre 16 (10 rien que pour Russell Westbrook) pour les remplaçants de Denver. Un problème récurrent pour Michael Malone.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.