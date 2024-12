Virage très bien négocié pour les Bucks

Pour Milwaukee comme pour Detroit, la partie de mardi était une petite finale pour continuer d’avancer dans la NBA Cup. Les Pistons voyaient aussi cette rencontre face aux Bucks comme une étape importante de leur reconstruction, une opportunité de jouer un match avec un enjeu. Sauf qu’en face, l’équipe de Milwaukee est une habituée de ces hauteurs et sait donc les négocier.

« J’ai adoré la manière avec laquelle on a abordé le match », se réjouit Doc Rivers. « Les deux équipes ont pris ce match avec sérieux. On était vraiment impliqué. C’était peut-être notre meilleure performance défensive de la saison. Le mouvement du ballon a été incroyable, on a trouvé les joueurs et on a pratiqué un basket collectif. »

Les Pistons ne sont pas encore capables de respirer à cette altitude tandis que les Bucks ont le vent dans le dos en ce moment, en plus de leur expérience des playoffs, donc avec un 14-0 en deuxième quart-temps et une deuxième mi-temps solide, ils ont fait la différence.

« On se rapproche de l’équipe que l’on veut être »

« On progresse collectivement. On fait des progrès dans la bonne direction. On savait que c’était un match important pour eux et aussi pour nous. Une opportunité de gagner un match à l’extérieur et de se rapprocher de Las Vegas. On se rapproche de l’équipe que l’on veut être », indique Damian Lillard après la septième victoire de suite de Milwaukee. « Pendant le shootaround, il y avait beaucoup de sérieux et de concentration, sans en faire trop non plus. On savait ce qu’on avait à faire et ça s’est traduit en début de rencontre. »

Taurean Prince remarque lui aussi l’importance du vécu collectif dans l’approche de ce match.

« On a compris le moment, l’opportunité devant nous. On a vu qu’il y avait de l’expérience dans le vestiaire, des gars qui ont joué les playoffs, ont évolué dans ces situations », dit-il. « On a montré notre maturité, notre calme. Ça démontre aussi le niveau auquel on est actuellement et qu’on avance. »

La suite de la compétition pour les hommes de Doc Rivers, ce sera contre le Magic la semaine prochaine. Un succès et ce sera ainsi direction Las Vegas pour une demi-finale face au vainqueur du duel Knicks – Hawks.