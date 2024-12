Jrue Holiday encourage Zion Williamson à hausser le ton en défense

Invité du podcast de Paul George, Jrue Holiday a été amené à s’exprimer sur Zion Williamson, qu’il a accueilli à New Orleans lors de sa saison rookie en 2019/20, alors que l’actuel meneur des Celtics vivait sa dernière saison en Louisiane. Zion Williamson n’avait alors pu jouer que 24 matchs de saison régulière, déjà à cause des blessures, mais aussi à l’arrêt prématuré de la saison suite à la pandémie.

Malgré ses pépins physiques, qui continuent de miner sa carrière cinq ans après, Jrue Holiday en garde un souvenir enthousiaste, l’ancien prodige de Duke ayant été à la hauteur de la « hype » autour de ses grands débuts en NBA. Pour le meneur des C’s, la NBA n’avait jamais vu un tel morphotype et New Orleans chercherait encore à exploiter au maximum ses qualités. Ce qui ne semble pas être une mince affaire…

« Je crois que Zion est l’un des gars les plus talentueux que j’ai jamais vus. Sa capacité athlétique, sa manière de finir au cercle par dessus les adversaires », s’est-il remémoré. « J’ai l’impression que parfois, c’est une question de complémentarité. Je ne sais pas si c’est à eux de s’ajuster à lui en le mettant à l’intérieur, ou alors de le décaler vers l’extérieur afin d’avoir une complémentarité avec un autre. Mais j’ai l’impression qu’il a besoin de changement de quelque manière que ce soit, parce qu’il est prometteur. En tout cas, quand je l’ai côtoyé en tant que rookie, c’était incroyable. Juste par rapport à ce qu’il était capable de faire. On parle de renforcement musculaire et de faire tout ce travail. Mais je l’ai vu à 120-130 kilos, et continuer de voler au dessus du cercle ».

Donner aussi le ton en défense

Jrue Holiday est bien placé pour évoquer l’épineux cas Williamson, à nouveau sur la touche pour soigner sa cuisse.

Parmi les autres axes de développement que le joueur des Pelicans pourrait approfondir, Jrue Holiday a évoqué la défense, lui le spécialiste du genre, qui voit en son ancien coéquipier une potentielle machine de guerre qui pourrait progresser dans ce secteur du jeu, simplement avec un peu plus d’agressivité.

« En ce qui le concerne, j’aimerais le voir défendre un peu plus. Ce n’est pas une pique. Je pense que ça mettrait en valeur son talent, ça élèverait sa panoplie. Je pense qu’en attaque, il a tout ce qu’il faut. Il fait ce qu’on attend de lui. Pour les gens de l’extérieur, je dirais qu’ils attendent qu’il attaque le cercle et qu’il aille chercher des points aux lancers-francs. Mais pour moi, je pense que le défi est plus défensif, et ses coéquipiers le voient aussi. Et je pense qu’il pourrait donner le ton et que ses coéquipiers pourraient suivre », a poursuivi Jrue Holiday.

Malheureusement pour Zion Williamson, avant de penser à défendre, il lui faudra avant tout revenir à 100%…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 6 31 45.2 33.3 66.7 2.7 5.3 8.0 5.3 3.0 0.7 3.7 1.2 22.7 Total 190 32 58.7 34.1 69.4 2.2 4.3 6.6 4.2 2.2 1.0 2.8 0.6 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.