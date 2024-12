Une réaction instantanée pour Mikal Bridges

Après dix minutes de jeu, il avait inscrit trois fois plus de points… que toute l’équipe adverse. Face aux Pelicans, Mikal Bridges a démarré très fort la rencontre en inscrivant 13 points durant cette séquence, là où New Orleans n’en avait inscrits que quatre.

L’ailier des Knicks a pris feu quelques jours après avoir été cloué sur le banc par Tom Thibodeau lors de la fin de match contre les Hornets. Cette réaction du joueur ? « On en avait besoin. Et le plus important est que cela a conduit à une victoire. La façon dont il jouait, il était confiant et ça coulait de source. J’adore voir ça », apprécie Jalen Brunson.

Auteur d’un début de match canon, Mikal Bridges, certes aidé par une défense adverse assez mollassonne, a poursuivi ses efforts dans les trois quart-temps suivants. Alors que le changement de sa gestuelle de tir a interrogé en début de saison, il a fait parler sa fluidité technique dans cette rencontre.

Avec à l’arrivée, sa meilleure soirée de l’année derrière l’arc – 7/12 – et d’ensemble : 31 points (12/19 aux tirs). Il s’était arrêté à 22 unités lors de sa précédente meilleure marque avec New York. Après le match, un journaliste lui demande si les Knicks ont intentionnellement cherché à le remettre sur de bons rails.

Il s’adapte encore à Karl-Anthony Towns

Lui assure que non, qu’il s’agissait simplement « d’essayer de gagner le match » et que les opportunités sont venues dans ce cadre. « On ne l’a pas trop sollicité, en ce qui concerne les systèmes dessinés vers lui. C’est son énergie. Il réussissait ses tirs. Le ballon se tourne naturellement vers cette énergie. C’était une bonne chose pour lui de jouer ainsi », salue Josh Hart.

Ce dernier avait été de ceux venus en défense de l’ancien joueur des Nets, recruté cet été, déplorant que « les médias et les gens lui tombent dessus sans arrêt ». « Josh est mon gars, il me connaît. Ma vie entière tourne autour au basket. Je fais tout pour être prêt pour le match. Il sait que je mets tellement d’efforts là-dedans », réagit son ancien coéquipier à Villanova.

Ce dernier, qui a été laissé sur le terrain pendant 36 minutes – plus gros temps de jeu de l’équipe – face aux Pelicans malgré l’écart, sans doute pour l’aider à retrouver de la confiance, disputait son 20e match avec les Knicks cette saison. À l’entendre, la période d’adaptation n’est donc pas terminée.

« C’est une nouvelle équipe, c’est à peu près tout. Je n’ai jamais joué avec un talent offensif comme (Karl-Anthony Towns) comme intérieur. Je n’ai jamais eu affaire à un grand qui ressort à 3-points comme ça. C’est une chose à laquelle on a dû s’adapter, et cela va prendre du temps », conclut Mikal Bridges.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 20 38 46.6 33.1 61.5 1.1 2.7 3.8 3.1 1.3 1.0 1.5 0.6 16.2 Total 494 33 48.0 37.2 84.3 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.