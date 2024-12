Les Hornets mettent la main sur l’un des meilleurs scoreurs de G-League

Avec les blessures successives de Tre Mann et LaMelo Ball qui sont venues s’ajouter à une longue liste de blessés (Miles Bridges, Mark Williams, Grant Williams et DaQuan Jeffries), les Hornets vont compenser en allant piocher en G-League. D’après ESPN, la franchise de Caroline du Nord va en effet signer Isaiah Wong en provenance des Salt Lake City Stars.

L’arrière de 23 ans sera signé en « two-way contract », et pour lui faire de la place, les Hornets ont d’ores et déjà officiellement remercié Jared Rhoden, leur troisième « two-way contract » jusque-là engagé aux côtés de KJ Simpson et Moussa Diabaté.

Joueur de la semaine en G-League

Sélectionné en 55e position de la Draft 2023 par les Pacers, Isaiah Wong n’a joué qu’un match en NBA lors de sa saison rookie avant de rejoindre la G-League. Passé des Mad Ants aux Salt Lake City Star durant l’intersaison, il fait partie des meilleurs scoreurs de G-League depuis la reprise, avec une moyenne de 24.1 points, à 41% de réussite à 3-points en 4.9 tentatives, 3.9 rebonds et 3.4 passes décisives sur huit matchs.

Élu « Player of The Week », l’ancien élément de Miami (NCAA) sort surtout de deux cartons à 35 et 41 points et devrait donc bénéficier d’une belle occasion de se montrer à l’étage supérieur.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.