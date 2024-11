Les Hornets perdent LaMelo Ball pour plusieurs semaines

Les années se suivent et se ressemblent pour LaMelo Ball, puisqu’il rejoint à nouveau l’infirmerie. Cette fois, pas de fracture, ni de ligament déchiré, mais une lésion au mollet gauche. Selon le communiqué du staff médical, le meneur des Hornets sera absent au moins deux semaines, et Charles Lee va devoir s’adapter à cette nouvelle donne.

Vendredi soir, face aux Knicks, le nouveau coach de Charlotte a choisi de faire confiance à Vasilije Micic, peu utilisé depuis le début de saison, mais qui avait signé une belle fin de saison dernière après son arrivée du Thunder. Le Serbe va pouvoir retrouver de la confiance, et prouver que Lee peut compter sur lui pour piloter son effectif.

Pour Ball, ce coup d’arrêt arrive au pire moment puisqu’il était dans la meilleure forme de sa carrière avec quatre matches de suite à 30 points et plus, dont deux perf’ à 50 et 44 points face aux Bucks et au Magic. Malheureusement, pas de victoire à l’arrivée pour ses Hornets. Des gros cartons qui lui permettent de pointer à la deuxième place du classement des meilleurs marqueurs avec 31.1 points de moyenne.