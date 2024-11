Vainqueurs des Celtics et des Cavaliers, les Hawks vivent la NBA Cup à 200%

« C’est la seule et unique soirée où je supporterai Boston ! », lâche Trae Young avec le sourire, conscient des enjeux de la rencontre entre Bulls et Celtics. Car la victoire de ces derniers, comme attendue par le meneur des Hawks, a validé la qualification de sa formation en quarts de finale de la NBA Cup.

Pas vraiment attendue à ce stade de la compétition, la franchise d’Atlanta a frappé fort cette semaine en s’imposant une première fois sur le parquet de la meilleure équipe de la ligue, les Cavs, mercredi. Avant de remettre ça, la nuit passée, à domicile et dans le cadre de la coupe cette fois.

« Je ne sais pas quoi dire. Il faut juste leur donner du crédit. Ils ont été la meilleure équipe. Nous n’avons pas très bien joué dans les deux matchs. Ils ont été meilleurs que nous, du premier au 15e homme, mieux coachés que nous », s’avoue vaincu le coach d’en face, Kenny Atkinson.

Un banc au top

La victoire des Hawks de cette nuit est le fruit d’une belle prestation collective. Si Trae Young s’est encore comporté en chef d’orchestre, parfois maladroit (21 points à 7/12 aux tirs, 11 passes, mais 7 ballons perdus), il a reçu beaucoup de soutien, notamment de ses hommes de banc : 15 points pour Onyeka Okongwu et 23 unités pour De’Andre Hunter.

Les remplaçants des Hawks ont ainsi surclassés ceux de l’autre camp (50 à 28). « Ces décisions difficiles sont toujours d’actualité », reconnaît Quin Snyder au sujet de faire sortir tel ou tel joueur de son banc, plutôt que de le titulariser, en pensant peut-être au cas Hunter, relégué derrière le Français Zaccharie Risacher.

« On a des gars qui ont fait du sacré boulot sans avoir joué récemment. Mais c’est plus la façon dont on joue, c’est ce qu’on doit continuer à faire. Dans ce processus, les gars sont de plus en plus connectés, ça nous permet de voir les choses que ce groupe peut faire pour être victorieux », salue le technicien.

Des victoires références

Et cela permet ainsi à sa formation, 7e à l’Est mais toujours avec un bilan négatif (9v-11d), de s’offrir une parenthèse avec cette NBA Cup. « Cette expérience qu’on peut obtenir, pour les jeunes ou les plus âgés, c’est nouveau pour tout le monde. C’est une compétition d’un autre genre. De façon générale, c’est une belle expérience de compétition à prendre. Ce sont de gros matchs », juge-t-il.

Des matchs qui « offrent ce qui ressemble à l’intensité des playoffs », complète Trae Young. Pour ce dernier, ce double affrontement face aux Cavs sont « clairement deux grosses victoires pour nous. Ils jouent super bien, ils sont au sommet de la ligue. Mais notre victoire de référence, c’est lorsqu’on a gagné à Boston sans moi dans un match de NBA Cup. »

Une victoire surprise qui allait parfaitement lancer son équipe dans la compétition, avant d’enchaîner face aux Wizards quelques jours plus tard dans le même cadre. « Gagner à Boston, gagner là, peu importe que je sois là ou pas, cela en dit beaucoup sur notre équipe et ce qu’on a autour de nous », termine Trae Young.