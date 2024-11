On arrive petit à petit à la fin de la phase de poules la NBA Cup, et on commence à y voir plus clair.

À l’Ouest, on connaissait ainsi déjà deux des quatre qualifiés pour les quarts de finale puisque les Warriors et les Rockets sont assurés de finir en tête de leurs groupes, avec leurs trois victoires en trois matchs.

Depuis cette nuit, on connait le premier qualifié à l’Est, les Hawks ayant validé leur place pour la phase éliminatoire de la compétition en remportant leur groupe, suite à leur succès face aux Cavaliers.

Ça s’est ainsi bien décanté à l’Est puisque les Sixers, les Nets, les Hornets, le Heat, les Raptors, les Pacers, les Bulls, les Cavaliers et les Wizards sont désormais tous hors course. Les trois dernières places qualificatives se joueront donc entre le Magic, les Knicks, les Bucks, les Pistons et les Celtics.

Deux « finales » à l’Est mardi

Il y aura même deux « finales » de groupe mardi, puisque les Bucks (3-0) reçoivent les Pistons (3-0) pour la première place du Groupe B de l’Est quand le Magic (3-0) accueillera de son côté les Knicks (3-0) pour la première place du Groupe A de l’Est. Les deux perdants seront ensuite en ballotage avec les Celtics (3-1) pour la « wild card » de meilleur deuxième de la conférence. Et à ce jeu-là, c’est le « point average » qui va rentrer en jeu, d’où le fait que Boston (+23) a joué à fond cette nuit, et jusqu’au bout, face aux Bulls.

À l’Ouest, c’est toujours plus flou, même si on connait déjà deux qualifiés pour les quarts de finale, les Warriors et les Rockets. Seuls les Pelicans, les Kings et le Jazz sont officiellement éliminés.

Dans le Groupe B de l’Ouest, c’est d’ailleurs particulièrement indécis puisque les Spurs, le Thunder et les Suns sont tous à 2 victoires pour 1 défaite. San Antonio se qualifiera pour les quarts de finale en cas de victoire mardi à Phoenix. Sinon, il leur faudra espérer récupérer la « wild card » de meilleur deuxième en passant par un trou de souris, car Victor Wembanyama et sa troupe devront compter sur une défaite d’Oklahoma City, à domicile, face au Jazz… mais également un très lourd revers des Mavericks sur le terrain des Grizzlies.

Avec leur défaite face au Thunder, et leur mauvais « point average » (-24), les Lakers n’ont quasiment plus aucune chance de se hisser en quarts, et donc de défendre leur titre, à moins d’un improbable concours de circonstances.