En ébullition à Chicago, Payton Pritchard se positionne comme 6e homme de l’année

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, arrêtez de changer en défense. » Sur la transmission TV des Bulls, Stacey King implore l’équipe locale de réagir défensivement après un énième tir primé de Payton Pritchard. Celui-ci venait de convertir devant un Nikola Vucevic en retard.

Sur le parquet des Bulls, l’arrière remplaçant des Celtics a connu une véritable éruption offensive : 29 points à 10/16 aux tirs, dont 7/11 derrière l’arc. De son nouveau record cette saison, on retiendra surtout son quatrième quart-temps de feu : 19 points à 5/6 de loin.

Pour la petite histoire, il n’est devenu que la 6e joueur de l’histoire de la franchise à enregistrer au moins cinq paniers primés dans le quatrième-quart d’un match. Et le second comme remplaçant, avec un certain Evan Fournier.

« Le faire dans une salle remplie de supporters est spécial. Mais pendant les longues journées d’été, c’est ce que je fais au quotidien », lâche Pritchard après la rencontre au sujet de son travail estival. « P prend toujours des shoots en plus. On voit le travail qu’il accomplit et on lui fait confiance pour faire les bons choix », note pour compléter Jayson Tatum.

Plus complet qu’on ne le pense

Ils lui ont fait confiance au début de la dernière période, lorsqu’il a fait basculer le match en faveur de Boston. Les Celtics étaient menés 102-98 à un peu plus de 10 minutes de la fin ; Payton Pritchard les a alors menés sur une séquence de 21-12 en moins de cinq minutes, marquant ses 19 points sur cette série.

D’où son +11 au score lorsqu’il était en jeu. Injouable en attaque, l’arrière a également eu un impact important au rebond avec ses 7 ballons captés, dont 4 offensifs. Et ceci alors qu’il était le joueur le plus petit sur le terrain (1m85).

« Il trouve différentes façons d’influencer le jeu. C’est un joueur complet. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c’est l’un des meilleurs attaquants sur les trois secteurs (ndlr : 3-points, mi-distance, pénétration) que j’ai vus, surtout pour sa taille. C’est un compétiteur de haut niveau », salue Joe Mazzulla.

Ce genre de performance lui permet de se positionner comme un sérieux candidat pour le trophée de meilleur 6e homme de l’année. « C’est vraiment cool de le voir devenir le joueur qu’il est et d’être efficace dans une équipe championne. Avec ce qu’il fait, il mérite d’être élu sixième homme de l’année », tranche d’ailleurs déjà Tatum.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 18 27 47.3 42.6 86.7 0.8 1.8 2.6 2.9 1.8 1.1 1.0 0.1 14.8 Total 285 18 44.7 39.8 86.3 0.6 1.8 2.4 2.3 1.2 0.5 0.7 0.1 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.