C’est un refrain lancinant, notamment chez les joueurs européens qui rentrent en Europe après être passé en NBA. La Grande Ligue serait ainsi plus athlétique, avec plus de talents intrinsèques, mais l’Euroleague serait de son côté plus collective, plus intelligente et finalement plus proche du « vrai basket ».

C’est ce que disait récemment Alen Smailagic, le Serbe du Zalgiris Kaunas étant revenu sur le Vieux Continent depuis trois ans après n’avoir jamais réussi à faire son trou de l’autre côté de l’Atlantique.

« Ce n’est peut-être pas la meilleure ligue du monde, mais c’est la plus intelligente. Il faut savoir réfléchir pour pouvoir jouer. La NBA est plus acrobatique, davantage destinée à être regardée par les fans ».

Interrogé par L’Equipe sur ce débat, alors qu’il monte en puissance avec l’Olympiakos, Evan Fournier a, avec son franc-parler habituel, expliqué que ce débat n’avait aucun intérêt.

« Si vous ramenez Kevin Durant, vous croyez vraiment que les choses ne tourneront pas autour de lui ? »

« Ce conflit entre pro-NBA et pro-Euroleague, pour savoir qui joue mieux ou plus intelligemment, je trouve ça bidon, une guerre à deux balles, un truc de complexés qu’on a en Europe, à vouloir se comparer. L’Euroleague est plus basée sur le collectif, moins sur les stars, OK. Mais c’est parce qu’il y a moins de stars ! Si vous ramenez Kevin Durant, vous croyez vraiment que les choses ne tourneront pas autour de lui ? »

L’arrière français note que le rythme est certes différent entre les deux ligues mais il s’agace que l’on tente de valoriser l’Euroleague… en rabaissant la NBA.

« En NBA, tout est exacerbé jusqu’à l’excès, le nombre de possessions, le rythme effréné, les premières intentions. Après, dire que ça ne défend pas en NBA est une caricature grossière » lâche-t-il ainsi. « Avec des individualités plus fortes et des règles qui favorisent les attaquants, c’est forcément plus compliqué de le faire. Et puis, rapportez les gros matches d’Euroleague de 40 à 48 minutes et vous verrez que la différence n’est pas aussi flagrante. Pourquoi ne pas se concentrer sur les gros talents qu’on a ici et juste kiffer le jeu ? Tu peux kiffer sans dénigrer. L’Euroleague a de plus en plus de crédit. Travaillons sur cette base au lieu d’être arrogants. »