Billy Donovan veut encore davantage servir Nikola Vucevic

S’il est toujours un joueur solide, qui sait faire son travail année après année, Nikola Vucevic n’échappe pas aux critiques et même aux rumeurs de transfert, puisque son nom est souvent évoqué du côté des départs à Chicago.

Mais, en ce début de saison, le pivot évite les commentaires négatifs avec ses bonnes statistiques. Il tourne ainsi à 21.7 points, 10.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne, avec en plus d’excellents pourcentages : 54% de réussite au shoot et 48% à 3-pts.

« On ne le sert pas encore assez en attaque. Il y a encore trop de fois où on le manque », remarque Billy Donovan, qui voudrait donc que les Bulls utilisent davantage leur pivot. « Quand les défenseurs montent sur lui, ça provoque de bonnes choses pour nous. On doit trouver un moyen de le servir un peu plus. »

Totalement à l’aise dans le style des Bulls

Avec son adresse derrière l’arc, le pivot des Bulls est effectivement une arme intéressante. Les défenses ne peuvent pas se permettre de le laisser seul loin du panier. Dès lors, il peut attaquer et créer des décalages. La preuve contre Utah où ses 6 passes décisives ont été effectuées autour de la ligne à 3-pts.

« On est encore tôt dans la saison, mais il est vraiment très bon des deux côtés du terrain. Il est excellent, très bon avec les jeunes. Il shoote très bien, près ou loin du cercle », se réjouit le coach des Bulls. « Avec notre façon de jouer, les défenseurs sortent sur lui et c’est un bon passeur. Il peut feinter et des créer des choses ainsi, en attaquant le cercle. C’est bien pour nous. »

Les joueurs de Chicago doivent imposer un rythme soutenu s’ils veulent exister offensivement et ce mouvement semble bien coller à Nikola Vucevic.

« Je veux continuer de jouer à haut niveau », assure l’ancien du Magic. « Le style qu’on pratique cette saison, avec les joueurs qu’on a, me permet de faire davantage : du main-à-main, faire le jeu. J’ai fait ça une grande partie de ma carrière, je suis bon là-dedans. Pour l’instant, je suis satisfait de mon implication. »

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.8 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 7 33 54.8 48.5 95.7 2.7 8.1 10.9 3.7 2.4 0.4 1.4 1.0 21.7 Total 905 31 49.5 34.3 77.0 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.8 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.