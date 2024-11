La course au meilleur rookie | Jared McCain a une longueur d’avance devant des Français qui remontent

Si, la saison passée, la lutte pour le trophée de rookie de l’année s’était vite transformée en un-contre-un entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, tant les deux intérieurs étaient dominants et au-dessus de la concurrence, cette saison, ce n’est pas la même histoire.

La course a même mis quelques semaines à pleinement se lancer, avec des performances très timides des débutants. Mais ça s’est décanté et des premières lignes de force se montrent désormais.

Jared McCain, candidat annoncé et naturel

On n’est pas obligé de croire Jared McCain mais quand ce dernier a crié, en fin de match contre Brooklyn, qu’il était « le rookie de l’année », il n’avait pas forcément tort.

« Je respecte tous les autres rookies de la ligue, mais je crois évidemment en moi et certains mots sont sortis », confirmait-il après la rencontre. Avec ses 16.5 points de moyenne, l’arrière est le joueur le plus prolifique de sa cuvée, le plus régulier aussi avec désormais dix matches de suite à 15 points ou plus. Certes, Philadelphie est dans le dur, mais il est clairement celui qui a le plus le profil actuellement pour recevoir le trophée.

Zach Edey, avec ses 11.1 points et 6.9 rebonds de moyenne, avait lui aussi de bons arguments, notamment parce que les Grizzlies sont en meilleur état que les Sixers. Mais sa blessure à la cheville et les semaines qu’il va manquer vont l’éloigner de cette course.

Les Français montent en puissance

Les deux premiers choix de la Draft 2024, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, ont déçu lors des premiers matches. Puis, le joueur des Hawks a collé 33 points face aux Knicks et a commencé à monter en puissance, avec son style fait de coupes et de déplacements. L’intérieur des Wizards, lui, a été plombé par sa maladresse au début, tout en montrant une belle présence au contre en défense. Mais depuis deux semaines, il est globalement plus à l’aise offensivement. Les deux Français sont encore timides mais il y a du mieux au fil des semaines.

Comme Jared McCain, Stephon Castle aussi présente un profil régulier avec ses dix matches de suite à 10 points ou plus. Le joueur des Spurs a pris du galon en étant titulaire depuis trois semaines, et sa confiance plaît à son coach, Mitch Johnson. Et comme San Antonio a enchaîné des victoires récemment, le 4e choix pourrait bien être un candidat crédible pour le trophée, d’autant qu’il apporte aussi en défense, Stephen Curry pouvant en témoigner…

De son côté, Dalton Knecht, après des débuts difficiles, est arrivé dans le cinq majeur des Lakers et a mis des shoots de loin en grande quantité. Sur les huit derniers matches, il tourne à 18.8 points de moyenne à 53% de réussite à 3-pts. Là encore, s’il reste sur ce rythme, il peut concurrencer Jared McCain.

Les irréguliers

Entre ceux qui sont réguliers et ceux qui commencent à trouver leurs marques, il y a les irréguliers. Ce qui est souvent un défaut classique pour un rookie, qui découvre le rythme NBA.

Jaylen Wells par exemple, deuxième meilleur marqueur de sa cuvée (12.2 points), mais qui a toujours un petit coup de mou entre plusieurs matches à plus de 10 points. Yves Missi aussi a des hauts et des bas, mais profite surtout des très nombreux absents aux Pelicans pour faire ses statistiques (7.7 points, 7.2 rebonds). Quand l’infirmerie sera vide, il aura sans doute beaucoup moins d’opportunités.

Même chose sans doute pour Tristan Da Silva, longtemps titulaire à Orlando en l’absence de Paolo Banchero pour apporter du shoot extérieur, sans réellement y parvenir (7.5 points à 33% de loin).

Capable de mettre 13 ou 17 points, mais aussi de finir une rencontre avec aucun point mais 19 rebonds, Donovan Clingan a fait sa place à Portland dans le cinq majeur depuis deux semaines, avant une petite blessure qui le prive de compétition actuellement. En seulement 17 minutes, il tourne à 5.8 points, 6.7 rebonds et 2.2 contres de moyenne.

Ils ont marqué le pas

Kyshawn George et Carlton « Bub » Carrington, les coéquipiers d’Alexandre Sarr à Washington, avaient mieux commencé que le Français, mais depuis quelques matches, c’est moins bien. Même si le second s’en sort mieux que le premier, avec ses 9.1 points et 4.5 passes de moyenne. Kyshawn George (8.2 points), en forme sur le début de compétition, est clairement dans le dur depuis deux semaines avec des matches à 0, 1, 2 ou 3 points…

Ryann Dunn également a séduit en début de saison à Phoenix. Ses muscles ont été précieux en défense et son shoot extérieur, annoncé très faible, était finalement bien meilleur que prévu. Sauf que ça n’a pas tenu. L’ancien de Virginia (6.4 unités) est davantage maladroit en novembre, mais Mike Budenholzer lui fait toujours confiance, son temps de jeu n’ayant pas bougé.

Pas encore entrés dans leur saison

Puis, il y a une flopée de joueurs qui n’ont pas encore vraiment pu (ou su) se montrer. On pense au Français Tidjane Salaün à Charlotte même s’il reste sur son meilleur match (17 points) face à Miami. Il compile seulement 4.5 points de moyenne. Ou encore à Matas Buzelis (4.3 points) qui a attendu l’absence de Patrick Williams pour enfin se montrer à Chicago. Le très faible temps de jeu de Reed Sheppard est peut-être la plus grosse surprise de ce début de saison chez les rookies puisqu’il est le troisième choix et qu’il était annoncé « NBA Ready ». Mais comme les Rockets tournent bien sans lui, il ne joue que 12 minutes pour 3.7 points par match.

Rob Dillingham se fait lui aussi attendre à Minnesota. Le 8e choix a pu marquer quelques points contre Boston (14) et Houston (12) récemment, mais ce sont ses seules sorties à plus de 10 unités. Son temps de jeu est très, très maigre, comme ses opportunités (3.8 points en 8 minutes).

Enfin, s’il joue tous les matches à Detroit, Ron Holland peine encore pour produire des performances (5.9 points) plus épaisses. Il a réussi à le faire quand JB Bickerstaff lui a donné du temps de jeu, mais ce n’est pas toujours le cas et son tir à 3-pts reste très problématique.