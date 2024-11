« Je ne sais pas comment il a fait. » Zaccharie Risacher a parfois du mal à comprendre comment Trae Young s’y prend. Comment, malgré la pression de la défense adverse, le meneur des Hawks parvient à le servir.

« Je ne sais pas comment il a fait. Mais elle est arrivée et je n’étais pas prêt parce que je me disais qu’il n’y avait aucune chance que la passe arrive. Elle est arrivée et c’est à ce moment-là qu’il m’a dit : ‘Tu dois juste être prêt’ », raconte le Français en parlant d’une séquence de jeu avec son coéquipier.

Dans cette histoire, outre la qualité de passe et la vision du meneur de jeu, il y a aussi la qualité des coupes du numéro un de la dernière Draft. Ces mouvements incessants qui lui permettent de trouver une voie d’accès au cercle. À Bourg la saison dernière, la plupart de ses paniers venaient de passes décisives.

Autrement dit, le jeu sans ballon s’est imposé chez lui dès ses débuts. « Un bon joueur doit toujours être dangereux. Cela signifie-t-il que si vous ne recevez pas le ballon, vous n’êtes pas une menace pour l’équipe adverse ? Il s’agit simplement de lire le jeu, de repérer les bons espaces. C’est lire comment mes coéquipiers se déplacent et comment la défense réagit », développe-t-il.

Utiliser l’agressivité défensive sur Trae Young

Prendre la ligne de fond en backdoor, couper en milieu de raquette… En récupérant le ballon à proximité du cercle, il peut ensuite s’appuyer sur ses qualités athlétiques pour finir sans difficulté. Et ainsi compenser sa maladresse longue distance (seulement 27% à 3-points, 39% d’adresse générale).

« Je lis ce que fait le défenseur et je m’assure d’y aller quand je sais que c’est fini pour lui. À un moment donné, si (le défenseur) avance, il n’est pas en mesure de revenir sur moi », poursuit le Français qui se fait régulièrement oublier par son défenseur direct, trop concentré sur le porteur de balle. Dont la principale menace offensive des Hawks, Trae Young.

« En général, cela signifie que je suis grand ouvert. La défense va donc réagir et je pourrai faire une passe ou autre chose. Le fait que Trae soit si agressif et qu’il soit ciblé par la défense pour m’ouvrir cet espace, je dois juste l’utiliser du mieux que je peux », termine-t-il.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 18 25 38.3 25.0 69.2 1.3 2.5 3.8 1.4 2.3 0.9 1.2 0.7 11.2 Total 18 25 38.3 25.0 69.2 1.3 2.5 3.8 1.4 2.3 0.9 1.2 0.7 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.