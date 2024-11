Maladroit depuis le début de la saison (33% de réussite dont 21% de loin), Zaccharie Risacher a connu sa première grosse explosion offensive la nuit dernière, face aux Knicks. Une performance à 33 points à 11/18 au tir dont 6/9 de loin, pour aller avec 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres !

Mais encore davantage que son adresse extérieure, ce sont les mouvements incessants du rookie français qui nous ont marqués lors de cette rencontre face à New York, tant ils ont fait mal à Josh Hart et compagnie…

Des courses et des mouvements pour casser les lignes

L’ultime panier de Zaccharie Risacher en est un bon exemple, car alors que Mikal Bridges demande à Josh Hart de venir en aide sur Trae Young pour obliger le meneur adverse à lâcher le ballon, le tricolore va occuper l’espace laissé ouvert entre les lignes pour placer Karl-Anthony Towns face à un choix compliqué. L’ancien de Bourg-en-Bresse profite ainsi de la menace de Clint Capela pour pouvoir shooter et permettre à son équipe d’égaliser.

On peut certes se dire que la défense de New York est particulièrement molle, et que la prise à deux sur Trae Young est trop voyante, et trop lente. Mais comme l’expliquait cette semaine Thierry Henry au sujet de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et le Real Madrid, il faut des courses et des mouvements pour déstabiliser les lignes défensives.

Parfois dans des mouvements « altruistes », dans le seul but de libérer l’autre.

Des mouvements pour lui et ses coéquipiers

Parfois dans des changements de trajectoire qui surprennent un adversaire trop ancré dans ses habitudes, à l’image d’un Mikal Bridges qui ne s’attendait pas à voir Zaccharie Risacher plonger dans son dos.

Car même s’il était maladroit jusque-là, le premier choix de la dernière Draft n’arrête jamais de couper et de se placer en fonction de ses camarades. La plus intéressante illustration est peut-être l’action suivante, sur laquelle Zaccharie Risacher anticipe l’aide de Josh Hart sur Jalen Johnson, alors que les Knicks avaient décidé d’arrêter le dribble de Trae Young sur le pick-and-roll. Voulant profiter du surnombre, le Français part donc ligne de fond… sauf qu’il voit son coéquipier partir en dribble vers le cercle.

Il décide alors de faire demi-tour, pour laisser la raquette la plus ouverte possible, tout en proposant une solution de passe à son coéquipier, avec lequel il s’entend particulièrement bien offensivement.

Résultat ? Un 3-points complètement ouvert face à une défense des Knicks clairement en chantier…