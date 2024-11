Matas Buzelis saisit sa chance

En cas de victoire ce soir, face aux Celtics, les Bulls seront qualifiés pour les quarts-de-finale de la NBA Cup. Malgré quelques coups du sort, auxquels ils sont habitués depuis plusieurs saisons, les joueurs de Billy Donovan sont accrochés au bon wagon avec 40% de victoires, et la bonne nouvelle, c’est que Matas Buzelis profite de l’absence de Patrick Williams pour se montrer.

Il faut rappeler, qu’il y a un mois, après trois rencontres, il tournait péniblement à 1.7 point de moyenne avec sept minutes de jeu par match. C’était l’un des rookies qui jouait le moins…

« Le temps de jeu est très important » concède Matas Buzelis. « Je considère cela comme une opportunité de jouer en NBA. Je suis très reconnaissant de pouvoir jouer. Chaque fois que j’entre sur le terrain, je considère ça comme un privilège. Je ne considère pas cela comme acquis. Mais à chaque fois que j’entre sur le terrain, je vais continuer à apprendre, à m’améliorer. »

Attention à la défense…

Bien plus modeste qu’avant la Draft, le Lituanien apporte son enthousiasme, et ses qualités de « slasher ». Il fait évidemment des fautes de débutant, mais récemment, sur une période de trois matches, il a tourné à près de 11 points par match, et les Bulls avaient gagné deux matches. Depuis mi-novembre, il tourne à 7.3 points par match à 43% à 3-points, et il se classe 3e parmi les rookies aux contres.

« Ce que j’aime chez Matas, c’est son agressivité » expliquait Billy Donovan après la victoire face aux Wizards. « Il reste agressif. La communication en défense doit continuer à s’améliorer, mais il reste agressif. Il prend ses tirs quand ils sont là, et c’est ce que j’aime. Il n’hésite pas. Et nous avons besoin qu’il prenne ces tirs. Le plus important pour lui sur le plan défensif, c’est sa capacité à communiquer ».

Il ne se décourage pas

Comme beaucoup de rookies, la défense reste un problème mais il s’agit d’apprendre à connaître ses adversaires et leurs habitudes, et à anticiper leurs mouvements. Sans oublier la communication pour aider, et appeler l’aide. « Ma confiance est plus élevée, et elle augmente encore » résume-t-il à propos de son bon passage actuel.

Ce soir, il va défier Jayson Tatum et les champions NBA, et Billy Donovan veut le voir face à des cadors.

« En tant que jeune joueur, la chose que je pense que l’on veut voir avant tout, c’est comment les gars réagissent dans la difficulté. Il a vingt ans, n’est-ce pas ? Il va devoir faire preuve de beaucoup d’humilité, mais ce que j’admire, c’est qu’il revient toujours à la charge et qu’il comprend qu’il y a une courbe d’apprentissage pour lui dans ce processus. C’est ce qui lui a été bénéfique. J’ai vu beaucoup de jeunes joueurs faire des erreurs, se décourager ou faire des erreurs et avoir peur de faire quoi que ce soit… S’il fait quelque chose, il essaie d’en tirer les leçons et d’aller de l’avant. Cela ne le décourage pas dans son énergie et sa façon de jouer. »