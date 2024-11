Patrick Williams de nouveau gêné par son pied gauche

Après avoir joué l’intégralité des matches cette saison, Patrick Williams n’était pas en tenue contre les Bucks, ni vendredi soir face aux Hawks. Pourquoi donc ? Une inflammation au pied gauche, qui semble légère d’après lui.

« Si ça ne tenait qu’à moi, je jouerais en ce moment. Mais je ne veux pas revenir à la situation d’avant », annonce l’ailier de Chicago, opéré d’une fracture du pied gauche en mars dernier et qui avait connu une petite rechute en septembre. Visiblement, ce n’est pas totalement derrière lui.

« Je ne suis pas vraiment inquiet », tempère-t-il. « Je m’appuie sur les médecins et le staff technique. Personne n’a l’air inquiet. Cela arrive après une opération. La première année après l’intervention chirurgicale est un peu la plus dure. Ça a un peu gonflé. »

Une simple absence de quelques jours ?

Si le joueur des Bulls est serein, c’est parce qu’au moment où la douleur a surgi, avant la rencontre face aux Rockets, elle n’était pas aussi forte que la saison passée. « Je ne pouvais pas faire d’effort dessus. Chaque pas et chaque course étaient durs avant l’opération », se souvient-il. « On est bien loin de ça. »

Après deux matches manqués par son ailier, et même s’il est lui aussi rassurant globalement, Billy Donovan ne peut pas donner de date de retour.

« On est toujours inquiet quand c’est la même zone qui a été opérée. Mais les examens montrent qu’il y a une inflammation. Va-t-il devoir gérer ça sur le long terme ? Je ne sais pas », admet le coach. « Tout va dépendre de sa manière de répondre. On n’est pas dans le cas où il faut mettre au frigo un joueur pour deux mois. On ne parle pas de ça. Il doit ralentir. On en est là. »

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 15 29 37.6 39.4 84.0 1.1 3.9 5.0 2.3 1.4 1.0 1.9 0.5 9.9 Total 228 28 46.2 40.9 78.5 1.0 3.2 4.2 1.4 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.