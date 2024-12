Livre | Quels sont les 100 meilleurs joueurs NBA de l’histoire ?

Comment départager les meilleurs joueurs de la NBA à travers les époques ? Quelle place accorder aux titres de champions ? Aux distinctions individuelles ? Aux postes et aux nombre d’années jouées pour définir un Top 100 des meilleurs joueurs NBA de l’histoire ? C’est le défi que les journalistes David Aldridge et John Hollinger ont essayé de relever dans le livre « Basketball 100 » paru cette semaine.

L’ouvrage propose donc le Top 100 des meilleurs joueurs de l’histoire à travers 100 portraits ! De George Mikan à Stephen Curry en passant par Gary Payton, Dennis Rodman, Allen Iverson ou encore Kareem Abdul-Jabbar, chaque star qui a fait briller le basket à sa façon a une histoire riche qui se cache derrière leurs exploits sur le terrain.

Évidemment, plus on monte dans le classement, plus on retrouvera les très grands qui ont marqué la planète basket, de Wilt Chamberlain à Bill Russell en passant par LeBron James, Kobe Bryant et bien sûr Michael Jordan, encore considéré aujourd’hui comme le « Goat » ultime, pour avoir remporté six finales NBA en six participations, avec deux triplés à la clé dans les années 90, à l’époque où le basket est devenu un sport mondial, à l’image de la NBA qui s’est internationalisée lors de la décennie suivante.

Pour essayer de départager tout ce beau monde, John Hollinger, qui a inventé le « Player Efficiency Rating » (PER), a inventé une nouvelle unité de mesure, appelé « GOAT Points ». Celui qui en comptabilisera le plus arrivera ainsi tout en haute d’une liste vertigineuse.

