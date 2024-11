Sur le fil, les Celtics font plier les Wolves

Deux des quatre meilleures équipes de la saison dernière se retrouvent dans le Massachusetts et ce sont les Celtics qui se sont arrachés pour faire tomber les Wolves de Anthony Edwards (28 points, 9 rebonds, 7 passes), Julius Randle (23 points, 6 rebonds) et Rudy Gobert (10 points, 20 rebonds). Remerciant, pour ce faire, Jaylen Brown (29 points), Jayson Tatum (26 points, 8 rebonds) et Derrick White (19 points, 9 rebonds, 5 passes).

Après un démarrage canon des Celtics, impulsé par un Jaylen Brown en feu à 3-points (5/5 !), les Wolves se mettent à recoller et à passer devant en appuyant dans la peinture, grâce à un Rudy Gobert qui arrache nombre de secondes chances. L’apport de Payton Pritchard fait du bien aux champions, très maladroits en dehors de Brown (27-24).

Jayson Tatum trouve ensuite de la réussite et Boston reprend l’avantage car les 3-points pleuvent de nouveau. Moins dominateur à l’intérieur, malgré Julius Randle, Minnesota souffre car l’adresse n’est pas au plus haut, mais un « run » de Anthony Edwards et Donte DiVincenzo limite la casse (55-52).

Après la pause, les Celtics se remettent à dégainer avec insolence de loin et un 14-0 fait enfler dangereusement l’écart. Le tandem Edwards/Randle, plus agressif, fait néanmoins de son mieux pour rattraper le retard sur la ligne, tandis que Jayson Tatum est là pour repousser les assauts des visiteurs (84-73).

Entre les coups de patte de Anthony Edwards et les flèches de Jaylen Brown et Derrick White, rien ne bouge jusqu’au « money-time ». La tension monte, Minnesota grappille avec Jaden McDaniels, avant un 3-points de Brown qui donne de l’air. Mais, au forceps, les coéquipiers de Naz Reid s’offrent malgré tout une balle de match au buzzer… Ratée, même s’ils n’ont pas pu shooter à temps, alors que Edwards aurait peut-être pu égaliser sur sa pénétration jusqu’au cercle (107-105).

À RETENIR

– Et de cinq pour Boston. Ce fut compliqué pour les Celtics, pourtant dans un joli soir à 3-points (21 paniers à 38%), mais ils sont parvenus à assurer l’essentiel en empochant une cinquième victoire consécutive, malgré des difficultés dans la raquette. Le trio Tatum – Brown – White a montré la voie du succès aux champions en titre, qui auront mené quasiment tout le match et qui n’auront surtout pas vacillé lorsque les Wolves se faisaient menaçants dans le « money-time ».

– Minnesota toujours fanny dans le Massachusetts. S’ils n’ont plus gagné à Toronto depuis 2004, ce n’est guère mieux pour les Wolves à Boston, où ils ne se sont plus imposés depuis mars 2005. Ce soir, ils peuvent notamment regretter cette ultime possession pas franchement bien négociée, une semaine après le « game-winning buzzer-beater » de Julius Randle. Avec Anthony Edwards à la baguette, et qui s’était frayé un chemin dans la peinture, c’est une tentative à 3-points de Naz Reid qui était censée faire gagner Minny au buzzer. Problème : le Sixième homme de l’année en titre n’a même pas pu déclencher à temps…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.