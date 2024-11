Fin de saison pour Grant Williams

Les intérieurs des Hornets ne sont pas vernis cette saison, puisqu’après les blessures de Mark Williams et Nick Richards, c’est maintenant au tour de Grant Williams de rejoindre l’infirmerie à cause d’une déchirure du ligament croisé antérieur.

La différence, c’est que sa durée d’indisponibilité sera beaucoup plus longue que celle de ses coéquipiers, car Chris Haynes évoque une absence pour toute la saison ! Ce que confirme ensuite ESPN.

Véritable couteau-suisse de la raquette de Charlotte, l’ancien ailier-fort des Celtics tournait à 10.4 points, 5.1 rebonds, 2.3 passes et 1.1 interception de moyenne jusqu’ici. Le tout en disputant 30 minutes par match et en tirant à 37% à 3-points, alternant entre le cinq et le banc de Charles Lee en Caroline du Nord.

Cette blessure longue durée de Grant Williams, accessoirement vice-président du syndicat des joueurs, va en tout cas ouvrir un peu plus la voie à Moussa Diabaté dans le secteur intérieur des Hornets. Des Hornets qui se classent 11e à l’Est et qui ont donc perdu leur poste 4 ce samedi, à l’occasion de leur courte défaite chez les Bucks.

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 2024-25 CHA 15 30 44.4 35.2 82.9 1.2 3.8 5.0 2.3 2.9 1.1 1.8 0.8 10.5 Total 379 23 45.2 37.6 77.3 1.0 2.7 3.7 1.5 2.6 0.5 1.0 0.5 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.