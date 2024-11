LaMelo Ball (50 points) a fait trembler les Bucks

En back-to-back après leur victoire face aux Pacers, les Bucks enchaînent avec une 6e victoire en sept matches, et comme le score le laisse supposer (125-119), ce fut compliqué face aux Hornets d’une LaMelo Ball en mode record : 50 points !

Sur leur lancée de la veille, Giannis Antetokounmpo et les Bucks avaient pris les joueurs de Charles Lee à la gorge pour mener 11-3 puis 15-8. Giannis est tout simplement parfait (5 sur 5 aux tirs en premier quart-temps), mais après un très bon passage de Brandon Miller, c’est Tidjane Salaün qui donne la main aux Hornets (18-17). Giannis lui répond aussi à 3-points, et après douze minutes, les deux formations sont à égalité (28-28).

Après une claquette de Brook Lopez, Damian Lillard prend le match à son compte (37-30). L’ancien meneur des Blazers combine beaucoup mieux avec Giannis et ses coéquipiers, et les Bucks maintiennent cet écart malgré un nouveau 3-points de Salaun (45-37).

Mais côté Charlotte, un joueur commence à monter en température et c’est LaMelo Ball. Après ses 35 points de la veille, il enchaîne « floater » et tirs lointains, et l’écart fond (51-47). Brandon Miller l’épaule, et les Bucks s’en remettent à Brook Lopez et Gary Trent Jr. pour refaire un petit écart avant la pause (59-51).

De + 20 à…+2 !

Au retour des vestiaires, le « Ball Show » continue. Le meneur All-Star plante 10 points en cinq minutes, et les Hornets restent au contact. Son duel avec Giannis atteint des sommets, et pendant quatre minutes, seuls Ball et Antetokounmpo inscrivent des points (84-80) ! Moment choisi par les shooteurs des Bucks de prendre feu. Trent et le duo Green-Portis signent un 4 sur 4 de loin pour faire enfin le break : 96-83.

Lillard puis AJ Green insistent, et l’écart atteint les 20 points (112-92) à six minutes de la fin. Les Bucks tiennent le bon bout. Sauf qu’en face, Ball est intenable ! A la passe ou aux tirs, il est partout, et lui et Brandon Miller signent d’abord un 9-0 pour remettre Charlotte dans le coup. Mais les deux Hornets sont intenables, et comme jeudi face aux Pistons, ils se trouvent les yeux fermés.

Résultat : à une minute de la fin, Ball ramène les Hornets à -4, puis Miller, à 3-points, climatise la salle à 15 secondes de la sirène. Les Bucks ne mènent plus que 121-119… Malgré les efforts de Moussa Diabaté au rebond, Ball puis Miller manquent des 3-points pour revenir à une unité, et c’est Taurean Prince puis Giannis qui valident la victoire des Bucks (125-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tandem Giannis-Lillard de mieux en mieux. Clairement, c’est le jour et la nuit pour Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. On les voit davantage parler, et chacun cherche à mettre l’autre en valeur. Ils combinent 63 points sans se couper de leurs coéquipiers, comme dans le 3e quart-temps dans lequel Giannis distribue 7 passes.

– Milwaukee respire mieux. Quatrième victoire de suite des Bucks, et la 6e en sept matches. Alors que Khris Middleton est attendu la semaine prochaine, le message de Doc Rivers semble enfin passer. On retiendra l’impact défensif de Brook Lopez, redevenu l’intimidateur qu’il était. Moussa Diabaté a goûté à sa recette de crêpes…

– Charlotte perd Grant Williams. C’est sur une pénétration dans le 4e quart-temps que l’ailier-fort de Charlotte s’est tordu le genou. Il doit passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure, mais le staff n’était pas très optimiste.

– Brandon Miller confirme. Plus encore que les 50 points de LaMelo Ball (à 6 sur… 17 à 3-points !), on retiendra les 32 points de Brandon Miller. Le numéro 2 de la Draft 2024 vient d’inscrire 70 points en deux matches, et sa fluidité et sa facilité dans le jeu sont vraiment impressionnantes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.