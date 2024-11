Lindy Waters III, l’inattendu titulaire des Warriors

De’Anthony Melton « out » pour le reste de la saison, Steve Kerr ne manque pas de solutions pour le remplacer, mais le coach des Warriors a trouvé le bon équilibre cette saison entre son premier cinq et sa « second unit », et il a donc choisi… Lindy Waters III. Récupéré le soir de la Draft, au sortir de sa pire saison en carrière à 7 minutes de jeu en moyenne au Thunder, l’Améridien se retrouve propulsé comme titulaire. De quoi donner raison à Mike Dunleavy Jr. qui voyait en lui un joueur qui « c+correspond à l’ensemble des qualités qu’on recherche. De la taille, du tir, mais pas seulement. Il joue des deux côtés du terrain, il coupe. Il joue le style qu’on veut jouer ».

« Nous avons beaucoup de gars qui peuvent occuper ce rôle », reconnaît Lindy Waters III à NBC Sports Bay Area. « Quand vous avez Steph [Curry], [Draymond Green], Trayce [Jackson-Davis] et [Andrew Wiggins], vous pouvez mettre n’importe qui comme cinquième titulaire et il sera bon. » Depuis mercredi, l’ancien shooteur du Thunder s’est donc installé dans le cinq de départ, et Steve Kerr prévient qu’il n’a pas l’intention d’en changer.

Un vrai « 3-and-D »

« Je m’y suis engagé dès maintenant », assure Steve Kerr. « Il est bien avec ce groupe, j’aime bien faire sortir Buddy [Hield] du banc. La titularisation de Lindy nous permet de garder le banc intact et nous donne un shooteur de plus et un autre défenseur dans le cinq de départ. »

Pour soulager Stephen Curry, c’est donc Waters (1m98, 27 ans) qui s’occupe des meilleurs arrières adverses, comme Trae Young mercredi ou Chris Paul samedi soir. « Lindy joue bien », résume Draymond Green. « Il sait toujours où il doit être, il connaît les rotations défensives et les tâches à accomplir, il sait comment aller dans l’espace. Nous avons confiance en lui. Nous ne doutons pas qu’il continuera à bien jouer pour nous comme titulaire ».

Lindy Waters III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 25 19 40.6 36.3 80.0 0.2 2.7 2.9 1.0 1.2 0.8 0.4 0.3 8.0 2022-23 OKC 41 13 39.3 35.8 80.0 0.4 1.4 1.8 0.7 1.0 0.3 0.2 0.3 5.2 2023-24 OKC 38 7 47.1 43.5 100.0 0.2 0.9 1.1 0.6 0.6 0.1 0.2 0.2 3.6 2024-25 GOS 13 15 44.8 38.5 100.0 0.4 1.5 1.9 1.4 1.2 0.5 0.2 0.2 5.3 Total 117 13 41.9 37.7 82.8 0.3 1.5 1.8 0.8 1.0 0.4 0.3 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.