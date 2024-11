Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo, le casse-tête permanent des Pacers

37.1 points, 13 rebonds et 6.3 passes de moyenne à 66% aux tirs. Ce ne sont pas les stats de Giannis Antetokounmpo cette saison, mais ses moyennes face aux Pacers depuis que Rick Carlisle a pris les commandes de la franchise. Même si les Pacers avaient éliminé les Bucks la saison passée, le coach d’Indiana n’a jamais trouvé la parade pour freiner le « Greek Freak », et ça s’est confirmé la nuit dernière puisque le double MVP termine la rencontre avec 37 points, 11 passes et 10 rebonds ! À la pause, Giannis n’avait inscrit que 15 points, mais son travail de sape a fini par payer.

C’est son second triple-double en quatre matches, et ce que retient le Grec, ce sont les 32 passes décisives, et les 23 cumulées par lui et Damian Lillard. Quand les deux superstars distribuent autant de passes, c’est toujours très bon signe, et leurs coéquipiers leur rendent bien, comme cette passe sur la planche de Gary Trent Jr. pour Giannis en fin de match.

L’altruisme et le sacrifice mis en avant

« C’était incroyable, et c’est le signe d’un super état d’esprit », commente Giannis Antetokounmpo. « C’est l’état d’esprit qu’on veut voir au sein de son équipe. Maintenant, ne vous méprenez pas, si ça avait été moi, je serais peut-être allé au dunk… Je plaisante. Il faut être altruiste. Il y aura des moments où Trent sera grand ouvert et je devrai donner le ballon. En tant que leader, je dois donner le ballon – ça va dans les deux sens. Cela ne va pas que dans un sens. Il me soutient, je le soutiens. »

Autre élément important selon Giannis, la défense. Cette nuit, les Bucks ont limité Tyrese Haliburton à 18 points, et le meneur All-Star n’a pas du tout pesé en fin de rencontre. Pour le Grec, tout autant que son dunk, la prestation d’Andre Jackson Jr est symbolique de l’état d’esprit de Bucks, qui restent sur cinq victoires en six matches.

« Jackson a été incroyable en défense sur Tyrese Haliburton aujourd’hui, mais il n’a marqué aucun point et nous devons le soutenir. La prochaine fois qu’il sera grand ouvert ou qu’il coupera, il faudra lui donner la balle… Il faut le servir, qu’il se sente bien, parce qu’il s’est tellement sacrifié, il a sacrifié son physique pour nous. Il va le faire samedi à nouveau. Chaque fois que nous avons l’occasion de leur faire plaisir, nous devons le faire ».

À l’arrivée, Giannis signe son 47e triple-double en carrière, et c’est son 4e face aux Pacers. On rappellera aussi que trois de ses neuf matches à 50 points et plus ont été réalisés face à ses mêmes Pacers. C’est aussi face à Indiana qu’il a signé, la saison passée, son record en carrière et le record de franchise avec 64 points !

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 14 35 61.0 18.2 57.9 2.1 10.0 12.1 6.1 2.9 0.5 3.0 1.4 32.1 Total 806 33 54.7 28.6 69.9 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.