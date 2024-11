Paul George absent au moins deux matchs

Le verdict est tombé. Et finalement, plus de peur que de mal pour les Sixers, qui ont annoncé l’absence de Paul George pour les deux prochains matchs, qui verront Philadelphie affronter les Nets et les Clippers.

L’examen passé par le joueur n’a montré aucun « dégât structurel » dans son genou gauche, qui lui avait déjà fait manquer la présaison et les cinq premiers matchs des Sixers. Paul George sera réévalué lundi prochain, et il sera donc possiblement en tenue pour affronter des Rockets en grande forme et actuellement à la 4e place de l’Ouest.

Au complet, un calendrier pour rebondir ?

Pour la première fois de la saison et avant que « PG13 » ne se blesse, le trio Joel Embiid – Tyrese Maxey – Paul George avait pu être aligné ensemble contre Memphis. Si Paul George revient mardi prochain, et dans un monde parfait où les stars des Sixers ne retournent pas à l’infirmerie et commencent à trouver une alchimie, Philadelphie a une bonne occasion de lancer sa saison sur la première partie du mois de décembre…

Les Sixers se rendront ainsi à Detroit puis à Charlotte, avant de recevoir deux fois Orlando, de se rendre à Chicago, pour accueillir à nouveau Charlotte, aller défier Cleveland et enfin recevoir San Antonio.

De toute façon, Joel Embiid et ses coéquipiers n’ont pas le choix car avec le pire bilan actuel de NBA, avec seulement 2 victoires pour 12 défaites, arriver au choc de Noël face aux Celtics sans avoir redresser la barre serait une catastrophe. Car le « Christmas Game » sera déjà le 33e match de la saison régulière.