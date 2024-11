Paul George rechute !

Trente-six secondes. C’est le temps qu’aura passé Paul George sur le parquet en deuxième mi-temps mercredi face aux Grizzlies. Déjà très maladroit (1 sur 6 aux tirs), l’ailier des Sixers s’est blessé au genou gauche sur une mauvaise réception après un rebond défensif. C’est le même genou qui l’avait contraint à passer par la case « Infirmerie » lors de la présaison, et à manquer les cinq premiers matches de la saison régulière.

« Le staff médical a dit que c’était similaire à la dernière fois, c’est-à-dire une contusion osseuse », a témoigné Nick Nurse. « Il était sur le point de revenir dans le match, mais il s’est refroidi, alors j’ai décidé de ne pas le faire, et maintenant nous devons l’examiner pour être certain de ce qu’il a. »

Ce jeudi, Paul George passera donc des examens pour avoir la confirmation qu’il s’agit d’une simple contusion, et que les ligaments ne sont pas touchés. Cette blessure survient alors que les Sixers alignaient pour la première fois leur nouveau « Big Three » avec Paul George pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Malheureusement, l’expérience n’aura duré que cinq minutes puisque Tyrese Maxey, de retour, était sous restriction de minutes. « C’est clairement pas facile » reconnaît Nick Nurse. « Tyrese revient seulement, et il n’était pas au mieux ce soir. Paul est sorti… Ce n’est pas facile, mais on ne les a pas encore vu ensemble sur 48 minutes. »

Here’s the play/replays of Sixers’ Paul George experiencing some sort of pain in his left leg once he lands.

Hard to see exactly what happened but PG walked off to the locker room.

