Freddy Fauthoux sur le banc, Nolan Traoré à la mène : la nouvelle ère des Bleus commence

De quinze ans de continuité à quatre entraînements seulement, l’Equipe de France va basculer dans sa nouvelle configuration la tête la première. Vincent Collet a laissé la place, après ce qui a été la plus longue et fructueuse ère d’un entraîneur à la tête de la sélection nationale. Place à l’ère Freddy Fauthoux, le coach de la JL Bourg et nouvelle tête pensante du jeu des Bleus. Le technicien landais débute son nouveau mandat ce jeudi (18h00, gratuitement sur DAZN) avec un déplacement « exotique » à Chypre, pour le compte des qualifications de l’Eurobasket 2025.

L’affiche, qui sera la même dimanche, mais à Poitiers cette fois, ne devrait poser aucun problème aux médaillés d’argent des JO en juillet dernier. Elle devrait permettre à Frédéric Fauthoux de signer une première plutôt tranquille et de poser des premières bases tactiques.

Si Vincent Collet n’était pas un coach dogmatique dans ses plans de jeu et se montrait surtout pragmatique, son mantra restait une défense de fer comme base du succès. La méthode a porté ses fruits avec huit médailles en une décennie et demie, et deux finales olympiques de rang. L’Equipe de France peut-elle faire encore mieux, pour aller glaner les titres ? Ça ne pourra se faire qu’avec un remaniement autant sur le terrain que celui opéré sur le banc.

Nolan Traoré appelé à seulement 18 ans

Pour ce premier rassemblement, Freddy Fauthoux doit donc faire sans ses joueurs NBA, ni ses joueurs Euroligue (alors que l’ASVEL et Monaco s’affronteront… une heure plus tard ce jeudi, à 19h), comme très souvent lors des fenêtres internationales. Ce groupe ne ressemblera donc sans que peu à celui des prochaines grandes échéances. Mais ces contraintes calendaires ont au moins permis au nouveau sélectionneur des Bleus d’offrir leur place à cinq petits nouveaux, dont un rookie qui sera particulièrement scruté : Nolan Traoré.

Le meneur de Saint-Quentin est aux yeux de nombreux observateurs la nouvelle pépite du basket français. Talent (très) précoce, le petit frère du joueur des Lakers, Armel Traoré, impressionne par sa capacité à être performant, bien en amont des habituels temps de passage chez les joueurs de son âge. Ils sont ainsi peu à être capables de tourner à 13.3 points et 4.3 passes en Ligue des champions à tout juste 18 ans, alors qu’un an avant, il ne jouait encore qu’en Nationale 1, avec les jeunes pousses du Centre Fédéral.

Nolan Traoré va désormais une nouvelle marche vitesse grand V avec sa première chez les « grands » alors qu’il disputait l’Euro U18 l’été dernier. Il fera notamment équipe à la mène avec Andrew Albicy, qui pendant ce temps-là jouait la finale olympique face à Team USA. « C’est pour ça aussi qu’on a pris Andrew, notre capitaine, celui qui me trouvait timide, pour accompagner Nolan dans ses premiers pas » s’amusait Freddy Fauthoux lors d’un point presse de l’Equipe de France mardi, tenu dans une ambiance chaleureuse.

Andrew Albicy jouera le rôle de capitaine et « chaperon », lui qui compte plus de sélections à lui seul que l’ensemble de ses partenaires réunis ces prochains jours (104 contre 83) !

Le joueur de Gran Canaria pourra glisser quelques conseils à Nolan Traoré, même si ce dernier a tout pour s’épanouir dans le style de jeu prôné par Frédéric Fauthoux, qui évoquait un « basket total » au moment de sa présentation à la tête des Bleus.

Si elle venait à ressembler à ce que Bourg-en-Bresse offre en Betclic Elite comme en Coupe d’Europe, l’équipe de France devrait proposer un jeu plus rapide, où la transition sera une arme privilégiée, autant que le « spacing ». Ce qui ne devrait pas être si simple à mettre en place après seulement quatre entraînements en commun.

« Voir des joueurs qu’on pourrait prendre dans le futur »

« C’est intense car on doit tout mettre en place très vite, le fonctionnement avec le staff, même si on a beaucoup bossé en visio en amont, ce qu’on veut faire défensivement et offensivement » évoquait Freddy Fauthoux. « Il faut aussi être lucide, tout ne sera pas parfait dès jeudi. Avec quatre entraînements, le staff, nous, moi, on n’est pas des magiciens et les joueurs non plus. Pour jouer un basket collectif, il faut créer des automatismes de jeu et on ne les aura pas acquis en quatre séances. »

Cette première Equipe de France version Freddy Fauthoux sera ainsi hybride entre les petits nouveaux comme Nolan Traoré ou encore l’éphémère joueur des Bulls Adam Mokoka (aqujourd’hui à Cluj, en Roumanie) et des cadres rompus au basket français et européen tels Paul Lacombe (Nanterre), Nicolas Lang (Limoges) ou Amine Noua (Grenade). « On a essayé de créer la meilleure équipe possible pour gagner les deux matches, c’est l’objectif premier de ce rassemblement, mais aussi de voir des joueurs qu’on pourrait prendre dans le futur » envisage le sélectionneur tricolore. « Au-delà des joueurs, il faut connaître les hommes pour créer quelque chose de fort. »

Et Nolan Traoré ne sera même pas le plus jeune joueur de l’effectif, puisque Noa Essengue, son collègue de l’année 2006, vit lui aussi sa première convocation. L’ailier d’Ulm, en Allemagne, figure comme Nolan Traoré dans le viseur des recruteurs pour la prochaine Draft NBA.

« S’ils réalisent leur rêver de jouer là-bas, on ne pourra pas les avoir en fenêtre, c’est le moment ou jamais de les voir« , a avancé Frédéric Fauthoux. « Ils ne vont pas jouer leur carrière jeudi et dimanche, mais on verra ce qu’ils peuvent produire à l’entraînement et en match. » Avant le possible grand saut outre-Atlantique, place au premier frisson international.

L’EFFECTIF

Meneurs : Andrew Albicy, Hugo Benitez, Nolan Traoré

Arrières – Ailiers : Axel Bouteille, Noa Essengue, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Adam Mokoka

Intérieurs : Brice Dessert, Yoan Makoundou, Amine Noua, Jean-Marc Pansa