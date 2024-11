Le tandem Wiggins – Curry ne fait qu’une bouchée des Hawks

Il faut attendre la moitié du premier quart-temps pour voir les Warriors prendre le contrôle des opérations. Dans le sillage de Stephen Curry (23 points, 8 passes), Buddy Hield et Jonathan Kuminga, et avec un Draymond Green (9 points, 9 passes, 7 rebonds) à la baguette, ils passent un 22-2 aux Hawks pour prendre facilement 19 points d’avance (41-22).

Atlanta tente de réagir grâce à Jalen Johnson (15 points, 14 rebonds) et à un Trae Young (12 points, 11 passes), maladroit, mais qui envoie Clint Capella au dunk (55-40). Le mini sursaut des Hawks est toutefois de courte durée, car la défense de Golden State les limite à 30% aux tirs et provoque 11 ballons perdus. Les Warriors profitent alors du repli inexistant de leur adversaire pour enfoncer le clou. Stephen Curry et Andrew Wiggins (27 points, 7 rebonds) leur permettent de finir la mi-temps sur un 12-2 pour les mettre à +25 (67-42).

Un 3-points de Lindy Waters III fait rapidement passer l’écart au dessus des 30 unités (78-47). Alors que les Warriors se dirigent vers une victoire tranquille, ils se relâchent et Atlanta s’engouffre dans la brèche. Trae Young, DeAndre Hunter et Onyeka Okongwu termine le troisième quart-temps sur un 17-5 pour revenir à -15 (90-75).

Golden State continue de jouer avec le feu, mais les Hawks n’en profitent pas. Il faut finalement un 12-2 terminé par un Andrew Wiggins agressif pour redonner plus de 20 points d’avance aux Warriors (113-87), et infliger une troisième défaite de suite à Atlanta.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Andrew Wiggins confirme son retour en forme. Avec 27 points à 12/17 aux tirs, dont 3/6 à trois points, Andrew Wiggins a été le meilleur Warrior cette nuit. C’est déjà son cinquième match de la saison à 20 points ou plus. La saison dernière, les Warriors avaient dû attendre le 30 janvier pour voir leur ailier atteindre la barre des 20 points à cinq reprises !

– La défense des Hawks prend l’eau. À la fin du premier quart temps, les Warriors avaient déjà marqué 41 points à 60% de réussite. À la mi-temps, ils comptaient 17 points en contre-attaque, soit leur moyenne par match cette saison. À l’exception d’un sursaut en troisième quart temps, Atlanta n’a jamais réussi à jouer avec l’intensité défensive nécessaire pour gêner le jeu de Golden State. Outre leur manque de repli, ils n’ont également offert aucune résistance dans la raquette, y encaissant 62 points. Atlanta a pourtant un effectif prometteur et avec beaucoup d’envergure mais leurs intentions sont encore trop souvent sur courant alternatif.

– Zaccharie Risacher en dedans. Pour leur troisième match à l’extérieur en quatre matchs, les Hawks avaient les jambes lourdes lors des trente premières minutes du match et Zaccharie Risacher en est l’illustration. Le Français a marqué 5 points en premier quart temps, avant de disparaitre de la circulation. Il termina la rencontre avec 12 points à 4/10 aux tirs, dont 2/7 à trois points. Cela dit, 5 de ses 12 points sont venus durant le « garbage time ». Le premier choix de la Draft continue son apprentissage de la NBA et son début de saison en dents de scie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.