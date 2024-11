Nick Nurse n’est pas en danger à Philadelphie

Les Sixers ne céderont pas à la panique. D’après The Athletic, leur entame de saison manquée ne provoquera pas le départ de Nick Nurse, leur entraîneur, ni celui de Daryl Morey, leur président. Du moins, pas dans l’immédiat.

Avant de procéder à d’éventuels changements dans leur organigramme, les décisionnaires de Philadelphie entendent voir ce dont est capable leur groupe quand il est au complet, notamment avec leurs trois stars loin de l’infirmerie. Pour l’heure, c’est Tyrese Maxey qui est blessé, mais son retour est imminent, alors que Joel Embiid et Paul George ont raté de nombreux matchs depuis la reprise.

Actuellement bons derniers de NBA, avec un bilan de seulement 2 victoires en 13 matchs, les Sixers déçoivent et, preuve que les choses ne vont pas en Pennsylvanie, une réunion de crise a eu lieu lundi soir, après la défaite à Miami. De quoi permettre à Tyrese Maxey de recadrer Joel Embiid, dont les retards récurrents pèseraient sur le vestiaire depuis la reprise.

Autant dire que les prochains matchs de Philly, prévus à Memphis puis contre Brooklyn et les Clippers, vaudront cher pour lancer une dynamique positive et inverser la tendance. Quant à Nick Nurse, embauché en 2023 pour succéder à Doc Rivers, il sera prié d’entraîner plus durement son équipe, qui tentera de devenir la 9e de l’histoire à accéder aux playoffs malgré un démarrage en 2–11 (105 occurrences avant cette année).