De’Aaron Fox présente sa Curry Fox 1

Dès sa saison rookie en 2018, De’Aaron Fox a pu se rapprocher de Tony Parker auprès duquel il a appris les rouages du métier. Le meneur français le voyait déjà comme son successeur, notamment par rapport à vitesse ballon en main, l’un des points forts de TP.

« Il a fait un grand pas en avant depuis l’an dernier », avait notamment déclaré Tony Parker en janvier 2019. « Il est beaucoup plus à l’aise, il maîtrise mieux son jeu, se précipite moins, il joue vraiment bien cette année, je suis fier de lui. Il a beaucoup progressé et je pense qu’il peut aller très loin dans cette ligue. Il a tous les outils pour devenir un All-Star ».

Tony Parker avait vu juste, et le meneur des Kings continue de cartonner avec une ligne de stats toujours plus complète sur ses 15 premiers matchs de la saison en cours. La vitesse est toujours l’un de ses principaux atouts, et c’est justement ce qu’il a mis en valeur dans son premier clip de promotion de la Curry Fox 1, sa première chaussure signature. En résumé, parmi toutes les chaussures qui peuvent exister, des santiags aux bottines, De’Aaron Fox va vite, mais c’est avec la Curry Fox 1 qu’il est le plus rapide.

Un logo renard

Les premiers clichés capturés cet été avaient donné l’eau à la bouche, avec notamment le présence du logo du meneur des Kings, qui va prendre la forme d’une silhouette… de renard (« fox » en anglais) formant la lettre D.

Au niveau design de la tige, ressortant ici entre noir, violet et vert fluo « Volt », on peut voir qu’une sangle va parcourir le milieu du pied et recouvrir les lacets.

Son embout argenté illustre également la queue d’un renard. La tige sera quant à elle entre mesh et cuir. Le nom de Stephen Curry et le logo « Curry Brand » figureront aussi sur la chaussure qui repose sur une semelle « Flow » sur toute la longueur. La sortie de la Curry Fox 1 est annoncée pour le 6 décembre.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 15 37 50.6 35.5 83.8 0.9 4.1 5.0 5.7 2.9 1.7 3.7 0.1 28.8 Total 484 33 47.2 33.5 74.0 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.