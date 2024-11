Stephen Curry et James Harden n’ont pas fini de gonfler leurs compteurs à 3-points

Le duel entre les deux gâchettes les plus prolifiques de l’histoire a tourné à l’avantage de Stephen Curry lundi à l’Intuit Dome. Mais c’est bien James Harden qui est reparti avec la victoire, et une chaleureuse accolade de son adversaire au moment de l’arrivée des deux cinq de départ de ce Clippers – Warriors.

Dans la nouvelle salle de Los Angeles, Stephen Curry a ajouté six nouveaux tirs primés à son total, pour un correct 6/15, quand James Harden est resté plus timide, se contentant de “seulement” six tentatives (2/6) pour son premier match complet après avoir dépassé Ray Allen dans la hiérarchie des joueurs avec le plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits dans l’histoire.

Enfin !

Ces retrouvailles étaient surtout l’occasion pour Stephen Curry de féliciter son vis-à-vis. « Il m’a dit ‘enfin’, cela fait du bien hein” a raconté James Harden après la rencontre aux médias. « Bon sang oui, enfin ».

« Sa deuxième place est spéciale, c’est clair » s’est réjoui Stephen Curry en conférence de presse. « Je sais que c’était quelque chose qu’il attendait probablement. Aucun de nous deux n’est arrivé en NBA en pensant que ce serait à l’horizon. Vous donnez simplement tout à ce jeu. Il a une carrière incroyable, et nous avons vécu quelques grandes batailles. Qu’il soit deuxième de ce classement devant deux légendes que l’on respecte tous les deux, c’est quelque chose d’assez spécial. »

Avec 3 788 paniers derrière l’arc, Stephen Curry compte une marge d’avance très confortable sur Jams Harden, qui s’est déjà résigné à l’idée de pouvoir un jour rattraper son retard et préférait ironiser. « Nous verrons jusqu’où nous pouvons porter ce record, on en a encore sous le capot » estime la star des Warriors.

Compagnons de Draft

« C’est assez cool que deux gars qui ont été choisis en 3e et 7e position en 2009 en soient là, c’est vraiment spécial” a ainsi avancé le joueur de Golden State. « Il est quelques centaines de tirs devant moi, mais rien que d’être numéro deux, c’est hallucinant pour moi. Surtout pour deux gars de la même Draft, quand je vois ce qu’on l’a réussi à faire » complète son homologue des Clippers.

À bientôt 37 ans pour Stephen Curry, et un peu plus de 35 pour James Harden, les deux hommes s’approchent lentement de leurs derniers face-à-face.

Des matchs toujours spéciaux, surtout pour « The Beard », comme il l’a expliqué au-delà du « respect mutuel » entre les deux médaillés d’or lors de la Coupe du monde 2014 avec Team USA.

« On a été l’un contre l’autre toute ma carrière, je me sens… d’une certaine manière à propos de lui » a-t-il souri. « Parce qu’ils nous ont battus les saisons où nous étions les plus compétitifs avec les Rockets, et où on avait de vraies chances d’atteindre les finales et nous battre pour le titre. Ils étaient une des plus grandes dynasties de l’histoire du basket. J’essayais juste de les dépasser durant ces trois ou quatre années, et c’était très frustrant parce que je faisais beaucoup de choses pour y arriver. J’espère que les vrais fans de basket pourront apprécier l’excellence qui transparaissait de nos carrières. »