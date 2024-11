Quelle est la recette du succès des Warriors « new look » ?

Depuis l’arrivée de Steve Kerr à la tête des Warriors il y a 10 ans, leur identité offensive est basée sur le mouvement des joueurs et de la balle. Pour maximiser la menace que représente Stephen Curry, les Warriors ont souvent joué avec des principes de jeu sans toutefois une mise en place systématique de systèmes. Le but a toujours été de profiter du chaos créé par Curry et Klay Thompson pour punir la défense adverse.

Cette façon de jouer à 100 à l’heure a évidemment amené quatre titres de champions aux Warriors, alors même que l’équipe perdait le plus de ballons de la ligue. Lors de leurs années fastes, ils avaient une telle marge de manœuvre qu’ils pouvaient se permettre un tel déchet. Avec une NBA qui joue désormais beaucoup plus vite et avec des Warriors qui n’ont plus le talent qu’ils avaient auparavant, Steve Kerr avait établi un constat sans appel après une saison 2023-2024 décevante. Son équipe devait réduire les balles perdues pour être plus efficace en attaque et ne pas mettre la défense dans une position difficile.

Un vrai travail de formation

Pendant l’été, l’entraineur de Golden State s’est donc tourné vers son coaching staff et celui de l’équipe de G-League de Santa Cruz pour amener plus de structure au jeu de son équipe sans toutefois perdre leur identité de jeu.

« Nos jeunes coaches sont en partie responsable des changements que nous avons mis en place des le training camp. Nous avons beaucoup appris de Seth Cooper (directeur du développement des joueurs, de Lainn Wilson (coordinateur vidéo) et de Will Sheehey (entraineur assistant pour le développement des joueurs). Lors des deux dernières saisons, ils font un super boulot avec nos jeunes joueurs que ce soit avec l’équipe première ou à Santa Cruz, » expliquait Kerr. « J’ai passé beaucoup de temps avec eux cet été et je leur ai demandé des conseils sur la façon dont nous pouvons être plus organisé tout en gardant notre mouvement. »

Autre élément de cette équation, l’adoption des joueurs, en particulier Stephen Curry et Draymond Green, habitués à jouer et gagner d’une certaine façon depuis dix ans.

« Je leur tire mon chapeau parce qu’ils sont arrivés au training camp en étant ouvert d’esprit. Quand vos leaders vous laissent les coacher et sont prêts à s’adapter au changement que vous proposez, tout le monde suit » se félicite Kerr. « Depuis le début de saison, je suis exigeant avec eux parce que leurs ballons perdues avant nous permettaient de jouer plus vite que l’adversaire et c’était un déchet avec lequel nous pouvions vivre. Ce n’est plus le cas désormais. »

Plus de rigueur en début de possession

Les changements dont parlent Steve Kerr ne sont pas drastiques mais leur impact est criant. « Cette saison, nous sommes beaucoup plus organisés. Nous serons toujours une équipe altruiste qui fait vivre la balle mais cette saison nous sommes plus exigeants sur la façon dont nous commençons nos possessions. On s’assure d’être dans certaines positions sur le terrain pour que notre spacing soit bon. Notre prise de risque est beaucoup plus mesurée, » résume l’entraineur.

Les Warriors continuent donc de jouer leur jeu mais les passes risquées de Curry et Green qui finissaient en tribunes ou dans les mains de l’adversaire se font beaucoup plus rare.

« On possède encore une grande marge de progression mais je suis satisfait des progrès montrés depuis le début de saison parce que nous perdons moins de ballons, et grâce à ça notre défense en transition est beaucoup plus efficace, » notait le technicien.

Outre leur bilan de dix victoires pour seulement deux défaites lors des douze premiers matchs de la saison, les Warriors sont dans le Top 5 à l’évaluation offensive et défensive cette saison, alors qu’ils étaient hors du top 10 la saison dernière.

Propos recueillis à San Francisco.