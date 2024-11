Le retour de Klay Thompson dans la Baie de San Francisco, sur les terres de ses treize premières saisons en NBA, a été un joli moment collectif. Ce n’est pas toujours le cas d’autant que, quelques jours avant cette rencontre, il y avait d’ailleurs une certaine tension chez tous les protagonistes.

Ça a débuté avec le principal intéressé. « C’est juste un autre match de novembre » répétait Klay Thompson dimanche. Une façon de se protéger du tsunami d’émotions qui pouvaient le submerger. On ne passe pas treize saisons dans une franchise, en y gagnant quatre titres mais aussi en perdant deux et ans demie de carrière à cause des blessures, sans avoir une boule au ventre au moment d’y revenir pour la première fois avec un autre maillot.

Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr avaient également essayé de botter en touche quelques jours avant le match, tentant à tout prix de ne pas encore laisser leurs esprits vagabonder du côté sentimental de ces retrouvailles. Et pourtant, mardi soir au Chase Center, les occasions de le faire furent nombreuses.

Un hommage émouvant tout en retenue

Les Warriors avaient en effet fait les choses avec classe, annonçant que la soirée serait un hommage à « Captain Klay », en clin d’œil à son amour pour l’eau et la Baie. Tous les fans présents dans la salle ont reçu une casquette de capitaine pour souhaiter bon vent à leur ancien protégé.

« C’était vraiment une super attention car je suis tellement passionné par tout ce qui touche à mon bateau » appréciait Klay Thompson après la rencontre. « J’ai vu beaucoup de visages familiers dans les tribunes, j’ai le cœur rempli ce soir. Et je suis content d’avoir réussi à retenir mes larmes ! »

C’est avec un grand sourire et des yeux pétillants qu’il a découvert à son arrivée au Chase Center une haie d’honneur de 400 employés des Warriors dans le long tunnel menant du bus au vestiaire visiteur.

« J’en suis tellement reconnaissant. Me donner autant d’amour… C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Chapeau à la franchise d’avoir organisé ça. »

Cette surprise était l’idée de Raymond Ridder, le responsable des relations presse de Golden State. Avant de célébrer Klay Thompson, le joueur, les Warriors ont d’abord tenu à rendre hommage à Klay Thompson, l’homme. Le collègue, « le membre de la famille, » comme nous l’ont dit plusieurs fans.

On ne passe pas treize ans dans le même endroit sans marquer les gens autour. Ceux qui l’ont vu arriver comme un rookie de 21 ans et partir comme l’un des plus grands shooteurs de l’histoire de la NBA. On ne passe pas treize ans aux côtés des mêmes coéquipiers, sans qu’ils ne deviennent beaucoup plus que ça.

« Comment vous expliquez, » disait Stephen Curry. « C’est mon gars, c’est mon pote, mon complice depuis 13 ans. »

Les « Splash Brothers » sont tous deux passés par toutes les émotions. La veille, par deux textos, ils s’étaient mis d’accord, il n’y aurait pas de discours de Stephen Curry avant le match. Trop dur. Comme un symbole, les deux joueurs se sont échauffés en même temps, sous les yeux de leurs amis communs, de membres de leur famille, et d’anciens coéquipiers (Andre Iguodala, Festus Ezeli, Zaza Pachulia entre autres). Chacun lançant un petit regard vers l’autre, ne sachant pas s’ils devaient se dire bonjour ou se faire un signe. Une situation étrange.

Et puis est venu l’hommage vidéo et la « standing ovation » de toute une salle, casquette à la main. Une marque de respect et de reconnaissance pour tout le travail accompli. Une vidéo également pleine de nostalgie, laissant planer une question. Comment ont-ils pu en arriver là ?

« Ce sera toujours bizarre, il n’y a rien qui pourra nous enlever ce ressenti, » avouait Stephen Curry après la rencontre. « Depuis des années, vous nous entendez dire qu’on voulait tous jouer pour une seule franchise et finir cette aventure ensemble. »

Un hommage fraternel par le jeu

Pour tous les protagonistes, cette vidéo a surement été le moment le plus compliqué à gérer. Draymond Green a expliqué avoir demandé à voir la vidéo quelques jours auparavant « pour ne pas avoir à la découvrir ce soir et être pris par surprise par mes émotions. »

Steve Kerr s’est dit ému et au bord des larmes. Stephen Curry était lui dans le tunnel car « je savais que j’allais être trop ému si j’étais sur le parquet à ce moment-là. Il fallait que je me protège. » Klay Thompson a lui profité du moment à 100% avant d’essayer de vite passer à autre chose pour rester dans son match.

C’est pour cette raison que les Warriors ont fait preuve de retenue dans leur hommage. Même si les fans présents dans la salle ou les yeux rivés sur leurs écrans de par le monde en voulaient peut-être plus, ils ont collé à la personnalité de Klay Thompson. Quelqu’un qui préfère être dans l’action plutôt que dans la parole.

Stephen Curry et Draymond Green le savaient mieux que quiconque. « L’amour que nous avons pour Klay sera toujours là, toujours, et il le sait, » rappelait l’ailier fort. Pour eux, la meilleure façon de lui rendre hommage était donc sur le terrain, en jouant aussi dur que possible pour honorer son esprit de compétition.

« Vous ne gagnez pas quatre titres ensemble sans avoir ce feu sacré. Klay l’a et on est bien placé pour le savoir. Et on l’a aussi, et Klay est bien placé pour le savoir » poursuit Green. « Quand vous jouez contre votre frère, vous voulez le battre encore plus et vous vous voulez élevez votre niveau de jeu. C’était notre était d’esprit pour ce match. »

Dès les premières minutes du match, l’énergie était palpable. Comme une atmosphère de playoffs. Kevon Looney a même dit à Draymond Green « on dirait l’Oracle ce soir », tant il y avait quelque chose de spécial dans l’air. Et puis la première possession du match est arrivée : Klay Thompson défendu par Stephen Curry !

« Quand nous avons partagé la stratégie défensive avec les joueurs dans le vestiaire avec le match, c’était irréel de prononcer les mots : ‘Steph, tu es sur Klay' », partageait Steve Kerr avec le sourire.

« Je ne pensais pas qu’ils allaient lui donner la balle poste bas sur la première action, et je ne peux même pas vous dire ce qu’il s’est passé. C’est comme si on était de retour au camp d’entrainement, » rigolait Stephen Curry. « Il voulait tellement lui prendre la balle, » se moquait gentiment Draymond Green.

Un adjectif commun pour décrire la soirée : surréaliste

Pendant toute la rencontre, les trois joueurs se sont ainsi tiré la bourre, tout en se chambrant encore et encore. Mais au lieu de forcer, Klay Thompson a laissé le jeu venir à lui, marquant notamment huit de ses 22 points en dernier quart-temps pour mettre les Mavs sur orbite. C’était sans compter sur ses anciens coéquipiers. En quatre minutes, Draymond Green et Stephen Curry ont inversé la tendance. Possédé, l’ailier fort a enchainé les stops défensifs alors que le meneur a terminé le match sur un 12-0 personnel pour aller chercher la victoire et enfin laisser sortir toutes ses émotions en hurlant à 24 secondes de la fin après son trois points décisif.

« Je ne pouvais pas imaginer mieux. Il a fait un super match. On a donné un vrai show aux fans… » disait Stephen Curry. « Si vous m’aviez dit ça avant le match, j’aurais signé tout de suite. C’est une soirée dont on se souviendra pour toujours… Pouvoir penser à ces treize saisons où il était là et les quatre titres et tout ce qu’on a accompli ensemble. »

Une fois ces retrouvailles derrière eux, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson étaient de nouveau réunis dans la salle de musculation à côté du vestiaire de Golden State. L’histoire de Klay Thompson avec les Warriors s’est officiellement refermée cette nuit. Ce n’est pas la fin qu’ils avaient imaginée pour leur trio magique mais « Captain Klay » a retrouvé sa joie de vivre et c’est finalement le plus important. Pour tout le monde.

Propos recueillis à San Francisco.