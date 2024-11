Warriors – Mavericks : le Splash de fin pour Stephen Curry !

Les deux premières possessions nous plongent immédiatement dans le vif du sujet, avec Klay Thompson défendu par Stephen Curry, et Draymond Green (11 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 contres, 2 interceptions) défendu par Klay Thompson. Les deux Warriors commencent d’ailleurs fort. Ils font tous deux mouche de loin sur la tête de leur ancien acolyte, et les 12 points de Curry donnent les commandes du match à Golden State (24-15).

Le réveil de Luka Doncic (31 points, 8 rebonds, 6 passes) permet cependant aux Mavs de rester en embuscade, avant d’inverser la tendance (33-27).

Un match de séries

Dans le sillage du Slovène, Dallas dissèque la défense agressive des Dubs et leur passe un 21-6 en six minutes pour prendre l’avantage (48-41). Les Warriors enchainent alors les pertes de balles, Dereck Lively II (12 points, 8 rebonds) à l’intérieur, pus deux tirs primés de Klay Thompson les mettent alors à -11 (57-46). Il faut un bon passage de Jonathan Kuminga (16 points) et un sursaut défensif pour garder Golden State au contact (63-59).

Les Warriors enfoncent le clou au retour des vestiaires. Leur défense limite Dallas à 1/10 aux tirs et force quatre ballons perdus dans les six premières minutes du troisième quart temps alors que 13 points du duo Stephen Curry – Trayce Jackson-Davis terminent un 20-3 cinglant (79-66) !

Sous l’impulsion de Doncic et alors que les Warriors vendangent sur la ligne des lancers francs, les Mavs répondent par un 10-0 (79-76). Curry et Doncic se répondent alors coup pour coup, mais l’adresse de Buddy Hield (14 points) et la moisson au rebond offensif de Kevon Looney et Jackson-Davis (14 au total) gardent Golden State devant (96-89).

Stephen Curry souhaite « bonne nuit » à tout le monde

Qui dit quatrième quart-temps dit Kyrie Irving (21 points, 6 passes) pour les Mavs. Le meneur, jusqu’ici discret, marque 9 des 12 premiers points de son équipe pour égaliser (98-98). Les Warriors sont dans le dur et Klay Thompson vient en rajouter une couche, en marquant 8 points en trois minutes dont deux 3-points devant leur banc, pour mettre Dallas à +7 avec cinq minutes à jouer (112-105) !

Dos au mur, Golden State reste en vie grâce à une interception de Curry sur Doncic, un passage en force provoqué par Draymond Green sur Daniel Gafford, suivi d’un contre monumental pour lancer un 13-2 terminé par Curry qui donne l’avantage aux Dubs (115-114). Un stop sur Luka Doncic et Stephen Curry danse face à Lively avant de planter la banderille finale pour offrir la victoire aux Warriors. Curry a inscrit les 12 derniers points des Warriors !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Hommage émouvant et plein de retenue pour Klay Thompson. Les Warriors ont trouvé le juste milieu pour honorer leur légende sans toutefois verser dans le trop plein d’émotions, sur demande des « Splash Brothers », pour pouvoir rester concentrer sur le match à jouer. Klay Thompson a eu droit à une haie d’honneur des employés de Golden State à son arrivée au Chase Center et à de multiples « standing ovation » dont la plus belle après une vidéo hommage lors de la présentation des cinq de départ. Évidemment ému, il a fini par se cacher dans le « huddle » des Mavs pour mettre fin à ce déluge mérité d’affection et de respect.

– Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green se tirent la bourre. Dès le début du match, les trois légendes de Golden State étaient prêtes à en découdre et on voyait que pour tous les trois, il ne s’agissait pas « d’un autre match en novembre », pour reprendre les termes du néo Mav, mais bien d’un match à gagner à tout prix. Le « money time » nous a offert un duel magnifique entre les trois joueurs. C’est Klay Thompson, d’une justesse impeccable cette nuit, qui a ouvert les hostilités en marquant 8 points en 3 minutes pour mettre Dallas devant et en position de gagner. Mais le duo Curry – Green est allé chercher la victoire à coups d’actions d’éclat des deux côtés du terrain. Klay Thompson a eu l’occasion de leur répondre mais en vain, alors que Curry a eu le dernier mot dans les trente dernières secondes.

– Luka Doncic s’éteint au plus mauvais moment. La star des Mavs comptait 31 points à 13/24 aux tirs après trois quart-temps, tenant la dragée haute à Stephen Curry. Le duel des superstars s’annonçait dantesque pour décider de l’issue du match mais Doncic a manqué ses trois tirs dans le money time, a perdu deux ballons, et sera resté fanny dans cette dernière période. Sa demande de challenge vidéo en début de quatrième quart temps a également été une grossière erreur alors que les Mavs auraient pu « challenger » le passage en force et le contre de Green dans les dernières minutes.

