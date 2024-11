Pour les Warriors et Klay Thompson, c’est le grand soir des retrouvailles

L’émotion sera à son comble ce soir pour les retrouvailles entre Klay Thompson et les Warriors au Chase Center. Dans la salle, près de 20 000 spectateurs et spectatrices coiffés d’une casquette, et sur le terrain, un « Splash Brother » qui fait mine de ne pas avoir coché cette date sur son calendrier.

« Évidemment, ce sera bien de revoir les gens avec qui vous avez évolué, mais pour moi, c’est juste un match de saison régulière de plus en novembre » assure-t-il.

Pour Kyrie Irving, « le plus important, c’est l’aspect humain des émotions, et elles vont être complètement chamboulées. On ne sait pas vraiment comment se sentir parce qu’on a vécu tellement de routines avec son ancienne équipe. On connaît tout le monde, des plus hauts dirigeants jusqu’à la sécurité, et on commence à réfléchir à tous ces moments… En dehors de ça, je pense qu’il s’agit simplement de prendre du plaisir et de pouvoir regarder ses anciens fans en face et les remercier. Et ils vous remercient aussi, à leur manière. »

Difficile de cacher ses sentiments

Et que pense-t-il de l’approche détachée de Klay Thompson ? « Nous gérons tous la situation différemment », répond Kyrie Irving . « Certaines personnes sont très émotives. D’autres cachent leurs sentiments. »

Pourtant, on imagine que Klay Thompson sera touché par l’accueil que lui réserveront les Warriors avec la traditionnelle vidéo hommage, mais aussi un discours de Stephen Curry avant le match ! « J’imagine que c’est bien pour les fans » répond Klay Thompson, alors que Stephen Curry estime que son ancien coéquipier « mérite la célébration et l’accueil qu’il va recevoir. Ce sera une excellente occasion de se remémorer tous les souvenirs que nous avons eus. Mais ce n’est pas une commémoration, car ça reste du basket ».

Il n’en demeure pas moins que pour Stephen Curry, cette « célébration » sera unique en son genre.

« Nous avons déjà vécu des retrouvailles, mais rien d’équivalent à ce niveau d’impact et l’empreinte de Klay dans la Baie. Je ne sais pas si un mot ou une façon de l’expliquer rendra justice à cela. Nous avons évidemment un match à jouer, et on veut être prêts mentalement. Mais il mérite la célébration et l’accueil qu’il va recevoir. J’espère qu’il ressentira tout l’amour qu’on lui porte. »

Steve Kerr et Jason Kidd parient sur une soirée pleine d’émotion

Pour Jason Kidd, pas de doute, l’émotion prendra le dessus. Quoi qu’en dise Klay Thompson. « Oui, ce sera une expérience pleine d’émotion, lundi, mardi et mercredi… Il a remporté pas mal de titres là-bas, et il a aidé à bâtir cette franchise pour en faire une équipe qui vise le titre. Tout ce qu’il a fait pour leur franchise et maintenant le fait d’arriver en tant que Maverick, les émotions seront certainement fortes, mais ce sera plaisant. »

Même conclusion pour Steve Kerr : « Je suis impatient d’y être, et je pense que c’est le cas de tout le monde. Ce sera très émouvant. »