Objectif progrès en défense pour les Raptors

L’un va souvent avec l’autre. Les Raptors, en plus d’afficher le pire bilan de la ligue (2 victoires – 10 défaites), possèdent également une des défenses les plus perméables de la NBA. C’était déjà le cas lors de la saison passée et ça se confirme avec la 28e défense de la ligue au niveau de l’efficacité (118.4 points encaissés sur 100 possessions). De très peu, les Canadiens sont dépassés par les Pelicans et les Wizards (118.7 et 118.9).

Comme les hommes de Darko Rajakovic possèdent la 20e attaque, un peu de progrès en défense pourrait permettre de gagner quelques matches de plus.

« On doit monter nos propres standards. On ne devrait pas faire autant d’erreurs. On a des soucis de communications où on ne sait pas vraiment quoi faire sur le parquet », admet Jakob Poeltl après avoir vu les Raptors encaisser 70 points en seconde mi-temps contre les Lakers. « On devrait savoir défendre ces actions. Ce n’est pas comme si on affrontait des choses inédites. On devrait connaître les couvertures défensives à effectuer dans ces situations et ce ne fut pas le cas. »

Faire moins de fautes, perdre moins de ballons

Ces failles s’expliquent-elles par des limites dans l’effectif ? Par un manque de concentration ? D’envie ?

« On a le bon état d’esprit. On doit simplement mieux appliquer les consignes », analyse l’intérieur. « Les bases sont là, on essaie d’être agressif, de faire les choses bien, on n’est simplement pas encore assez bon. Surtout face à des équipes plus expérimentées. Elles trouvent les failles, les moyens de nous casser et on n’est pas assez bon pour s’adapter sur l’instant. »

Les bonnes intentions énoncées par Jakob Poeltl sont plombées par des erreurs. De deux genres précisément. Il y a d’abord les fautes, 24.4 par match, soit la pire moyenne de la ligue, ce qui, à la longue, offre donc des points gratuits sur la ligne des lancers-francs. Ensuite, il y a les ballons perdus : 16.8 par rencontre, soit autant de munitions données à l’adversaire, notamment pour courir.

Dernier exemple en date : dans le match contre les Bucks, les Raptors ont perdu 22 ballons. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont marqué 28 unités grâce à ça. « On a essayé de faire circuler le ballon et on a perdu des balles dans des situations où on n’était pas censé le faire », regrette Darko Rajakovic, qui annonce que ses joueurs doivent « faire plus attention avec le ballon ».