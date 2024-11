Très maladroits, les Bucks se rassurent au moins en défense

En temps normal, et même sans Damian Lillard, que les Bucks s’imposent face aux Raptors ne serait pas un événement. Sauf que Milwaukee est malade en ce début de saison et battre Toronto – le pire bilan de la ligue – est presque un soulagement.

Pourtant, tout ne fut pas parfait encore une fois pour les joueurs de Doc Rivers. Ils ont notamment shooté à 16/56 à 3-pts et perdu 16 ballons. Néanmoins, ils ont pu s’appuyer sur leur défense. Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez ont sorti la boîte à gifles avec 7 contres à eux deux.

« Les deux ont tenu notre raquette dans ce match », souligne Bobby Portis. « Ce fut plus facile pour les autres de prendre des rebonds et de courir. Parfois, notre meilleure attaque, c’est la transition et shooter à 3-pts après avoir couru. »

Malgré de bons tirs, ça ne tombe pas dedans…

Avec ces contres et 16 ballons volés, ainsi que 28 points marqués en profitant des 22 ballons perdus des Canadiens, les Bucks ont effectivement couru et obtenu nombre de tirs derrière l’arc en jouant la transition. La maladresse, qui touche très souvent l’équipe depuis le début de saison, a fait le reste.

« On insiste sur le fait d’aller dans la raquette pour créer des opportunités à 3-pts. On a pris 56 tirs primés et 50 étaient de bons shoots », estime Doc Rivers. « On n’a simplement pas bien shooté. Si on joue comme ça tous les soirs, avec ces tirs-là, ça ira. »

Il faudra éviter les absences comme en début de seconde période, avec le 11-0 encaissé qui a permis aux Raptors d’égaliser… « On en a parlé avant la pause, de bien démarrer et on ne l’a pas fait », ne peut que constater le coach. « On doit continuer de travailler là-dessus. »

Milwaukee va se reprendre et finalement l’emporter de 14 points, en encaissant seulement 85 unités. « On s’est retrouvé, on est revenu à ce qui nous permet de prendre l’avantage : faire des stops et courir offensivement, avoir confiance pour obtenir des bons tirs », résume AJ Green, 12 points dans cette victoire.