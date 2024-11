Les Nets poussent Ziaire Williams à montrer les crocs

« Quand tu es un jeune espoir en ‘one-and-done’, tu connais rarement le succès immédiat », juge Adam Cohen. Ce dernier était dans le staff de Stanford en 2020/21, unique année de formation universitaire de Ziaire Williams.

Âgé de 19 ans à l’époque, ce dernier avait été drafté en 2021 à la 10e place par les Pelicans avant de démarrer sa carrière dans la Grande Ligue avec les Grizzlies. « Il a connu une très belle année rookie, puis, malheureusement, les blessures sont arrivées », retrace son ancien coach.

C’est la raison pour laquelle l’ailier, qui n’a disputé que 37 matchs lors de sa deuxième année, puis 51 la suivante, voyait son arrivée à Brooklyn comme l’ouverture d’un nouveau chapitre après trois premières saisons mitigées à Memphis.

Après 12 matchs avec sa nouvelle équipe, le Californien d’origine affiche de sérieux signes d’épanouissement. Titularisé une deuxième fois de suite, face aux Celtics, en l’absence de Dorian Finney-Smith, il s’est offert un nouveau record cette saison avec 23 points (8/14 aux tirs) et 6 rebonds.

La question de la constance

À l’issue de la rencontre, son coach Jordi Fernandez explique sa belle production par une bonne lecture de la défense adverse et des changements constants de la part des intérieurs. « Ziaire a été très, très, très, très bon pour le comprendre, il a créé pour lui et pour les autres », salue le technicien.

Auteur de 12 points (3/12) et 9 rebonds deux jours plus tôt face aux Pelicans, Ziaire Williams assure de son côté apprécier le cadre de travail à Brooklyn. « Ils me poussent à sortir les crocs. C’est la façon la plus réaliste de le dire », formule-t-il, avant de s’attarder sur Jordi Fernandez : « Il me coache, c’est ce que j’aime, j’ai grandi comme ça. […] Il m’aide à montrer le meilleur de moi-même. »

Résultat : le joueur de 23 ans, libéré de ses pépins physiques, tourne à près de 10 points (46%) et 5 rebonds, ses meilleures moyennes en carrière jusqu’ici. Même si, comme à Memphis, la constance n’est toujours pas son fort. Après trois matchs à 10 points ou plus fin octobre, il avait enchaîné quatre sorties plus anecdotiques avant d’être titulaire.

« Il s’agit maintenant d’être régulier, peuvent-ils lui permettre d’y arriver ? Peut-il continuer à se développer et à s’améliorer comme nous savons tous qu’il est possible de le faire ? », questionne Adam Cohen. Tout l’enjeu est là.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 22 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BRK 12 21 46.3 32.5 81.0 1.2 3.4 4.6 1.0 2.8 1.0 1.0 0.4 9.8 Total 161 20 42.7 30.2 80.2 0.6 2.1 2.7 1.2 1.8 0.6 1.0 0.2 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.