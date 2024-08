Ziaire Williams ouvre un nouveau chapitre

Les Grizzlies ont été discrets cet été, puisqu’ils se sont contentés de la Draft de Zach Edey et de la prolongation de Luke Kennard. Mais pour offrir une année de plus à leur shooteur, Memphis a dû échanger Ziaire Williams aux Nets afin d’esquiver la « luxury tax » et les sanctions liées au « first apron« .

« Je n’était pas surpris. Le GM (Zach Kleiman) m’avait un peu prévenu pour que je ne sois pas complètement choqué. Mais quand ça arrive, je me suis dit : ‘Bon sang, c’est réel maintenant,' » reconnait-il. « Comme je l’ai dit, je suis content de cette opportunité, je suis reconnaissant de ce que j’ai vécu à Memphis, et j’attends avec impatience ce prochain chapitre de ma vie. »

Depuis sa Draft en 2022, l’ailier est assez inconstant, capable d’enchainer deux semaines à 13 points de moyenne et de retomber à 4 points lors des deux semaines suivantes. La saison passée, Ziaire Williams n’a disputé que 51 matches pour 15 titularisations à 8.2 points, 3.5 rebonds et 1.5 passe en 20 minutes de jeu de moyenne. La faute, en partie, aux blessures…

« Il faut juste rester en bonne santé. Rester sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, tu as le rythme, tu te sens bien et les choses sont beaucoup plus faciles, » explique Williams. « C’est pourquoi je dis que j’essaie vraiment de travailler sur mon physique et de m’assurer que je suis disponible à jouer. La disponibilité est la meilleure des qualités, donc tant que je l’ai, tout le reste se réglera tout seul. »

Un nouvel environnement à découvrir

C’est d’ailleurs l’une des clés de sa saison à venir, et cet été, l’ancien joueur des Grizzlies a vraiment insisté sur la préparation physique.

« Comme j’ai eu une vilaine petite blessure au dos l’année dernière, je suis resté tous les jours à la salle de musculation, à me faire soigner, à essayer de donner la priorité à mon corps, » affirme le nouveau joueur des Nets. « Et puis sur le terrain, je fais juste toutes les choses simples, peaufiner mon tir, lire les situations de un-contre-un, et essayer d’être excellent dans deux ou trois domaines plutôt que d’essayer d’être bon dans plusieurs. Nous avons élaboré un super plan cet été, et je me suis clairement beaucoup amélioré. J’ai hâte de revenir et de montrer le travail que j’ai accompli dans l’ombre. »

Après trois saisons sous la houlette de Taylor Jenkins, la saison prochaine sera l’occasion de découvrir un nouvel entraineur en la personne de Jordi Fernandez.

« J’ai hâte. Vous savez, ce sera certainement un peu différent, mais c’est une excellente occasion pour moi de continuer à avancer et de montrer mes capacités, » conclut-il. « Il est très discret, très détendu, super accueillant. Il a été super. Nous avons eu de très bonnes discussions. Il va rester honnête avec vous. Il ne va rien cacher. Son plus grand objectif est de rassembler tout le monde et de s’amuser. C’est son plus grand principe. »